攜程 | 暑期旅遊旺季疊加Klook擬美上市效應，攜程連日走強如何部署？

隨著暑期來臨，內地畢業遊、親子遊、出境遊齊升溫，攜程(09961)簽證辦理訂單量也創近3年新高，股價近日與另一線上旅行平台(OTA)同程旅行(00780)齊齊走高，其中攜程連升9日後，今早(17日)曾升越500元關口，其後才遇阻回軟。雖然京東(09618)早前宣布進軍酒旅市場，曾令攜程股價受影響，但再有大行指京東加入競爭影響有限，加上同業Klook傳擬在美國上市，或令相關股份更受關注，攜程或可再炒一轉，應如何部署？

（攜程旅行網截圖）



畢業遊、親子遊、出境遊齊升溫 攜程辦簽量創三年新高



隨著全國鐵路暑期運輸啟動，今年暑期出行消費市場全面升溫，畢業遊、親子遊、出境遊形成三足鼎立之勢。高考結束後，畢業遊市場率先爆發。去哪兒旅行數據顯示，6月22至25日旅客酒店預訂量同比增長22%，多人出行訂單佔比超七成。北京、南京、西安等歷史文化名城成為高中畢業生的首選，故宮博物院、秦始皇帝陵博物院等文博場館熱度居高不下。此外，得益於免簽政策，大學生出境遊預訂量同比增長超60%，泰國、日本、馬來西亞等目的地受青睞。

親子家庭亦主導暑期市場。同程旅行報告指，7月中旬起親子家庭將集中出遊，帶動民航國內航班親子客群比例達34.7%。眾信旅遊數據顯示，親子家庭佔比預計超六成，研學、遊學產品諮詢量激增。草原、海濱及主題樂園成為熱門選擇，如呼倫貝爾草原、三亞海濱度假區等。為滿足需求，各地景區延長開放時間，西安碑林博物館推出「石刻拓印大師課」，秦始皇帝陵博物院上線「數字兵馬俑」互動展。



而出境遊復甦勢頭強勁。攜程平台簽證辦理訂單量同比雙位數增長，創近3年新高。歐洲申根地區熱度回升，意大利、挪威等目的地簽證量漲幅超80%。南航、東航等航司新開廣州－塔什干、西安－伊斯坦布爾等航線，國際航班加密推動出境遊預訂火爆。途牛數據顯示，歐洲、澳洲長線遊產品預訂量同比增長超50%，短線跟團遊亦進入諮詢高峰。



內地暑期將舉辦逾4300項文旅消費活動 發放逾5.7億人幣補貼

值得一提，為提振民間消費，特別是7、8月暑假期間的全國文化及旅遊消費，中國文化和旅遊部早前宣布舉辦「2025年全國暑期文化和旅遊消費季」，將發放逾5.7億元人民幣的文旅消費補貼及票價優惠、消費折扣等措施，以加大消費惠民力度，更好地滿足民眾暑期生活需要。

據《新華社》報道，由中國文旅部主辦的「2025年全國暑期文化和旅遊消費季」主場活動6月30日在山東青島登場。文旅部表示，7、8月間，中國各地將以消夏避暑、濱海度假、觀演賞劇、趕集看展、親子遊樂、夜間消費等暑期文旅消費熱點為題，推出多樣的當季文旅產品和活動，共將舉辦逾4300項、共約3.9萬場次的文旅消費活動。

大摩：京東加入競爭對攜程影響有限 夏季旅遊需求保持平穩

另方面，京東早前宣布以「最高三年0佣金」政策正式進軍酒旅行業。摩根士丹利近日發表研報指，京東加入競爭後，對攜程構成的影響有限，維持其美股目標價不變，評級「增持」。該行引述攜程管理層指，管理酒店供應鏈並不容易，亦非可以單靠較低佣金競爭，由於之前抖音亦採取類似策略，攜程對新市場參與者加入已有應對經驗，風險可控，所以現時毋須採取特別措施。管理層又透露，夏季旅遊需求保持平穩，雖然酒店房價下跌，但相信今年餘下時間跌幅將逐步收窄。此外，集團暫時無意進行過度進取的海外擴張計劃，但會確保海外業務保持合理內部回報率，並對海外市場增長感到滿意，在出售「Make My Trip」持股後，下一步將優先討論如何提升股東回報。

國信證券指，京東官宣入局酒旅行業雖帶來一定擾動，但高星酒店資源與用戶壁壘穩固，預計補貼與佣金率有望維持相對平穩，且龍頭股東回報有望更積極。此前市場對於OTA行業競爭對龍頭短期季度性業績擾動存在擔憂。不過，目前來看，一方面網際網路平台即時零售外賣配送補貼可能對酒旅競爭形成部分分流，同時OTA行業注重資源整合與履約服務，在龍頭對中高星酒店庫存資源的把控力更強背景下，短期單靠補貼增加難以持續獲取更強調服務品質的用戶。

港產獨角獸Klook傳擬赴美上市 集資最多5億美元

另值得留意，據《彭博》引述知情人士透露，香港獨角獸、旅遊休閒預訂平台Klook正研究在美國進行首次公開招股(IPO)，可能籌集高達5億美元資金。知情人士說，Klook正在財務顧問協助之下籌備IPO事宜，該公司可能很快會在美國以保密方式提交申請，可能融資3億至5億美元。相關討論仍在進行之中，發行股票時間和規模等細節可能會有變化。

Klook得到軟銀集團和高盛集團的支持。公司於2014年由林照圍、王志豪和熊小康在香港創立，2018年成為獨角獸，2023年實現盈利。它的競爭對手包括Booking.com、Expedia等其他全球旅遊預訂網站，以及中國的攜程和韓國的Yanolja。

李偉傑：攜程近480元可吸上望520元 惟要留意京東進入行業進展

（李偉傑）

天風國際李偉傑指，攜程宜待回至較低價位才考慮。儘管攜程近期表現較理想，京東看來也未趕及於暑假旺季前切入市場，令攜程及同程旅行今次仍能獲取較佳市場份額，但大家都見到外賣平台內捲情況，京東如此大型的科企進入行業，稍後難免帶來競爭性，往後要留意京東相關進展，現時只因未見京東對酒旅如對外賣般積極，攜程等仍可跟隨季節性因素造好，記得去年甚至可炒作至「十一黃金周」，現時對旅遊平台股可抱稍高期望，但要同步留意行業競爭者的動向。其中攜程近期沿著20天線反覆上行，挨近480元可考慮吸納，昨日(16日)才見過510元，可先以3月及5月高位約520元為目標，當然，如果京東於暑假旺季至「十一黃金周」期間推出一些更極端搶佔市場份額政策，會窒礙其反彈空間。



至於Klook上市，李偉傑指出，因Klook本身已營運了很多年，不是新對手，雖然對資本市場而言，其上市難免令大家想到某程度上會分薄資金，但只屬短暫影響，且中長線形成一個板塊不是壞事，對板塊中股份估值反而有正向幫助。除了攜程，同程旅行也可留意，公司之前也有與不同酒店合作，某程度可擴展其酒店推廣或優惠，近50天線約21元可考慮吸納，早前見過23.37元，是其上市後歷史新高，中線可博其再創新高，始終上方沒蟹貨，「十一黃金周」前料有力一試。

攜程半日跌0.4%收報496.2元，成交3.78億元。同程旅行則升0.23%報21.85元，中國中免(01880)升0.47%報53.05元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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