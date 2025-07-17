異動精選 | 德昌電機涉足人形機械人受追捧，理想i8開啟預訂午後飆升

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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/07/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/07/2025 22:46
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/07/2025 16:40
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