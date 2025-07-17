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T+1 | 馬增傑：縮短結算周期減未結算交易積壓，加快資金周轉

17/07/2025

　　港交所(00388)昨天（16日）刊發有關縮短香港股票現貨市場結算周期的討論文件，旨在引導市場就此展開討論，並與業界就如何及何時縮短結算周期達成共識。文件顯示，港交所評估將現時「T+2」縮短至「T+1」。業界人士指本港券商在應對上述轉變時的差異，並指出改革將對市場多個環節產生不同反應。

 

T+1 | 馬增傑：縮短結算周期減未結算交易積壓，加快資金周轉

（資料圖片）

 

　　港交所股票現貨市場自1992年以來一直採用T+2結算周期，而其他國際股票市場在過去20年間也逐漸將結算周期縮短至T+2。近年來，許多市場已轉向或正在考慮轉向T+1或更短的結算周期。根據世界交易所聯合會和國際交易所的統計數據，港交所預計，到2027年底，全球股票市場88%的交易將採用T+1或T+0結算周期。

 

馬增傑:支持縮短香港股票現貨市場結算周期

 

　　香港證券及期貨專業總會理事馬增傑接受《經濟通通訊社》訪問時表示，該會支持縮短香港股票現貨市場結算周期，對於轉為「T+1」對券商的影響，對互聯網券商而言，「T+2」或「T+1」對它們來說也沒有分別，因為他們的做法為客戶需預先存入資金方可交易，某程度可視之為「T+0」，但對傳統券商而言，它們普遍向客戶提供信用額度，若實施「T+1」，客戶若未及時適應新制度，未能在相應的時間內「找數」，相關款項便需要由券商所承擔。

 

　　他續指，預期相關交收系統的升級不會對券商帶來額外的成本，因相關系統可分為兩類，券商自研系統以及使用市面上的供應商，對前者而言，「這是IT部的工作」，不需要額外成本；而對後者而言，因券商已向相關供應商提交月費，故相關升級應由供應商所提供，與券商無關。

 

能減少未結算交易積壓、加快資金周轉

 

　　他指出，縮短香港股票現貨市場結算周期屬全球大勢所趨，可以減少未結算交易積壓、加快資金周轉。然而，投資者需要重新適應操作節奏，券商孖展利息收入可能會有所減少，並指出港股通南向通交易需同步調整為「T+1」，涉及與內地監管機構的技術對接和合規磨合，而此刻正值無紙化改革加速推進，雙重變革疊加可能增加操作複雜性。

 

　　他續指，香港作為全球最早開市的市場，隨著「T+1」後，歐美相關機構處理港股的緩衝時間將大幅減少，有關的結算失敗風險或隨之而上升，而在「借股票」方面或面對一定壓力，在收回股票時可能會較著急。

 

證券業協會：「T+1」是大趨勢，有利提升本港競爭力

 

　　香港證券業協會主席高鵑表示，「T+1」是大趨勢，內地及美國正在實行。她指出，縮短結算周期，有利提升本港競爭力，又認為較大難題是券商及交易所要改動系統，但相信數個月時間已可完成，預料最快明年可以落實「T+1」。

 

　　高鵑認為，結算周期遲早會縮短至「T+0」，因為以美國為例，交易時間5X24，結算時間不能不跟隨調整。

 

撰文：經濟通採訪組記者吳仲賢

 

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