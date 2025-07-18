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盤前攻略 | 最新經濟數據佳美股三指齊升 中概股續升恒指料攻頂

18/07/2025

 

　　美國最新一周首次申領失業救濟人數連跌5周，減少7千人至22.1萬人，為4月中以來低位，少過預期的23.3萬人。另外，美國6月零售銷售在連跌兩個月後，按月回升0.6%，超預期的升0.1%，期內扣除汽車和汽油的銷售升0.6%，亦優於預期的升0.3%，零售數據有助紓緩消費者在關稅憂慮下縮減開支的疑慮。美股周四反覆向上，道指高收229點，報44484，標普500指數升33點，收報6297點，納指收升153點，收報20884。

 

盤前攻略 | 最新經濟數據佳美股三指齊升 中概股續升恒指料攻頂

 

　　反映中國概念股表現的金龍指數上升1.23%。阿里巴巴升1.35%，報117.30美元；京東升3.31%，報32.69美元；百度升1.37%，報87.51美元；理想升6.66%，報31.36美元；小鵬升1.61%，報18.22美元；蔚來升7.05%，報4.40美元；嗶哩嗶哩升1.36%，報24.59美元。

 

夜期高水過百點，港股ADR普遍高走

 

　　恒指夜期升229點，報24674，高水175點。ADR個股方面，美團(03690)ADR較港股高1.43%，折合127.3港元；長和(00001)ADR較港股低0.42%，折合48.3港元；騰訊(00700)ADR較港股高0.60%，折合520.1港元；小米(01810)ADR較港股高0.94%，折合56.7港元；港交所(00388)ADR較港股高0.0.54%，折合429.3港元；滙控(00005)ADR較港股高1.67%，折合99.3港元。
　　

淡友信心不足，熊證佔街貨比例縮至不足三成

 

　　參考最新牛熊證街貨分布圖，熊證總數略減升至4607張對應期指，佔牛熊證街貨比例跌至只有29.5%。重貨區雖維持在25000至25099區間，但數量僅微升4張至總數842張。雖然在貼近恒指現價的24600至24899三個百點區間，熊證街貨數量合共新增130張，但數量不及之前一日最多新增區24900至24999區間數量大減235張，顯示淡友信心不足。

 

　　相反，好友持續加倉，牛證街貨總數升至11036張。重貨區維持在24000至24099區間，數量升至1204張。牛證在貼近恒指現價的多個區間亦有明顯新增，其中最多新增區24200至24299區間，總數466張之中有410張屬於新增。
　　 

　　有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時升233點，報24712，高水214點，預料恒指跟隨高開過百點。外圍股市上揚，中美近日公布的經濟數據顯示兩國經濟持續向好，預料恒指今日進一步上升，有望挑戰3月高位24874。

 

撰文：經濟通通訊社市場組

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/07/2025 15:40
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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/07/2025 15:40
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/07/2025 15:21
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