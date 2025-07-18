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潘渡比特幣ETF今上市，冀下半年推可供質押以太坊產品

18/07/2025

　　潘渡旗下潘渡比特幣ETF(02818)今（18日）主板掛牌上市。潘渡創始人及CEO任駿菲見記者時指出，冀下半年可推出可供質押的以太坊（ETH）產品，現時正與監管機構溝通申購及贖回等營運方向。

 

潘渡比特幣ETF今上市，冀下半年推可供質押以太坊產品

（許英略攝）

 

　　資料顯示，潘渡比特幣屬被動型ETF，直接投資於比特幣，託管人兼行政管理人為中銀國際英國保誠信託；比特幣持倉副託管人為OSL Digital Securities Limited。任駿菲指出，將來會與更多虛擬資產交易平台（VATP）建立合作。

 

本港市場對虛擬資產接受程度提升

 

潘渡比特幣ETF今上市，冀下半年推可供質押以太坊產品

潘渡創始人及CEO任駿菲（許英略攝）

 

　　她亦解釋指，比特幣ETF於現時上市，可見今年市場熱度及對虛擬資產接受程度較去年高，如機構之間有更多合作；加密貨幣成為中、美戰略儲備。

 

　　港府《穩定幣條例》將於8月1日生效。任駿菲指出，穩定幣是虛擬資產傳統與數字資產橋樑，法案及有關新進展均有助數字資產發展，公司亦有計劃推出可供穩定幣認購的產品。

 

　　專注於虛擬資產管理的潘渡投資亦於較早以前推出兩隻ETF，分別為潘渡區塊鏈主題ETF(03112)和潘渡創新主題ETF(03056)。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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