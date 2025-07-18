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異動精選 | 科技股造好多隻科指成分股高開，美通過天才法案加密幣ETF齊漲

18/07/2025

異動精選 | 科技股造好多隻科指成分股高開，美通過天才法案加密幣ETF齊漲

 

異動精選 | 科技股造好多隻科指成分股高開，美通過天才法案加密幣ETF齊漲

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/07/2025 17:59
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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/07/2025 20:32
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