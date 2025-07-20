港股 | 蕭猷華：恒指本周料破年內高位

《套期保值》回顧上周，恒生指數維持強勢，挑戰年內高位，上周五（18日）更以日高收市，科技指數領漲。筆者上周日（13日）在本欄提及，科技股將支撐大市，科指全星期上漲335點，或6.38%，跑贏恒指全周的升幅686點，或2.84%。

內地上周公布多項重磅經濟數據，包括工業產出、社會零售總額和固定資產投資，整體穩中向好，反映出縱使特朗普政府揮動關稅大棒，但中國經濟韌力強，抵禦了外部衝擊。與此同時，內地上半年國內生產總值按年增長5.3%，相信全年「保五」無難度。

恒指料延續一頂高於一頂形態，本周目標看25500點。(Envato)

此外，雖然6月內地消費增速為4個月最慢，但上半年國內消費對經濟增長的貢獻率為52%，預期提振消費政策陸續出台，以舊換新、設備更新政策還會持續。加上，國家財政部副部長表示，下半年將採取更加積極的財政政策，預期A股走勢繼續向好。

後市展望，恒指料保持強勢，延續一頂高於一頂的形態，破25000點無難度，本周目標看25500點。

信誠證券投資服務董事 蕭猷華

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