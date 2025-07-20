  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

港股 | 蕭猷華：恒指本周料破年內高位

20/07/2025

　　《套期保值》回顧上周，恒生指數維持強勢，挑戰年內高位，上周五（18日）更以日高收市，科技指數領漲。筆者上周日（13日）在本欄提及，科技股將支撐大市，科指全星期上漲335點，或6.38%，跑贏恒指全周的升幅686點，或2.84%。

 

　　內地上周公布多項重磅經濟數據，包括工業產出、社會零售總額和固定資產投資，整體穩中向好，反映出縱使特朗普政府揮動關稅大棒，但中國經濟韌力強，抵禦了外部衝擊。與此同時，內地上半年國內生產總值按年增長5.3%，相信全年「保五」無難度。

 

港股 | 蕭猷華：恒指本周料破年內高位

恒指料延續一頂高於一頂形態，本周目標看25500點。(Envato)

 

　　此外，雖然6月內地消費增速為4個月最慢，但上半年國內消費對經濟增長的貢獻率為52%，預期提振消費政策陸續出台，以舊換新、設備更新政策還會持續。加上，國家財政部副部長表示，下半年將採取更加積極的財政政策，預期A股走勢繼續向好。

 

　　後市展望，恒指料保持強勢，延續一頂高於一頂的形態，破25000點無難度，本周目標看25500點。

 

信誠證券投資服務董事　蕭猷華

【說說心理話】照顧者的座右銘：要先照顧自己！爸爸曾經中風、媽媽有腦退化症、哥哥患思覺失調 嘉賓分享經歷► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

08462

中安控股集團

0.221

異動股

02271

眾安智慧生活

1.620

異動股

03360

遠東宏信

8.000

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 44,342.19
    -142.30 (-0.320%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,296.79
    -0.57 (-0.009%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 20,895.66
    +10.01 (+0.048%)
精選預託證券 More
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升53.160
變動率︰+2.264%
較港股︰+0.59%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰升8.455
變動率︰+1.891%
較港股︰-0.18%
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰升4.692
變動率︰+1.287%
較港股︰+0.04%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升69.108
變動率︰+1.236%
較港股︰+0.45%
精選中資美股 More
JD 京東
按盤價(USD)︰升33.920
變動率︰+3.763%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升1.960
變動率︰+3.704%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰升18.980
變動率︰+3.546%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升120.230
變動率︰+2.498%
精選美股 More
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰升13.700
變動率︰+6.202%
TWLO
Twilio
按盤價(USD)︰升131.000
變動率︰+3.631%
XOM
埃克森美孚
按盤價(USD)︰跌107.770
變動率︰-3.484%
NFLX
奈飛
按盤價(USD)︰跌1,209.240
變動率︰-5.096%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 20/07/2025 16:48 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：18/07/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 20/07/2025 16:48 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 08462 中安控股集團
  • 0.221
  • 02271 眾安智慧生活
  • 1.620
  • 03360 遠東宏信
  • 8.000
  • 06886 HTSC
  • 16.600
  • 01672 歌禮製藥－Ｂ
  • 11.620
股份推介
  • 00489 東風集團股份
  • 4.430
  • 目標︰$5.00
  • 01050 嘉利國際
  • 0.920
  • 目標︰$1.30
  • 00175 吉利汽車
  • 18.920
  • 目標︰$20.60
  • 00788 中國鐵塔
  • 12.200
  • 目標︰$12.20
  • 01530 三生製藥
  • 31.350
  • 目標︰--
人氣股
  • 00388 香港交易所
  • 430.000
  • 02318 中國平安
  • 52.850
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.660
  • 00005 滙豐控股
  • 98.150
  • 00001 長和
  • 48.950
報章貼士
  • 09966 康寧傑瑞製藥－Ｂ
  • 8.650
  • 目標︰$9.20
  • 02005 石四藥集團
  • 3.160
  • 目標︰$3.50
  • 00179 德昌電機控股
  • 25.500
  • 目標︰$29.00
熱炒概念股
即時重點新聞

18/07/2025 16:45  《盤後部署》市場再炒美減息，恒指有望再挑戰25000點

18/07/2025 17:25  Prosus減持騰訊37萬股套現1.9億，持股降至23%以下

18/07/2025 16:19  回應威脅阻長和賣港口傳聞，中國外交部：依法保護市場公平競爭

18/07/2025 10:53  英皇國際(163)據報修改債務重組計劃，尋求延長貸款期限

18/07/2025 18:25  迪生創建(00113)私有化失敗，申下周一復牌

18/07/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入５９﹒３１億元，買中芯沽騰訊

18/07/2025 09:01  【大行炒Ｄ乜】中銀升嗶哩嗶哩目標三成，大行續升中生製藥目標

18/07/2025 16:26  《財資快訊》美電軟報７﹒８４８８，一周拆息較上日軟至０﹒２％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 蕭猷華：恒指本周料破年內高位新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周部署 | 港股躍躍欲試衝擊高位，中歐峰會紛擾聲下啟幕新文章
人氣文章

新聞>生財有道

定期存款 | 一周定存合集，多家銀行加港元定存息，PAObank新開戶1個月最高16厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

Shopping What’s On

日本人氣雜貨店3COINS銅鑼灣開幕，商品低至18元，逾2500款商品及香港限定款
人氣文章

小薯茶水間

熱帶風暴韋帕逼近預測：今晚一號風球，周六或改掛三號波，周日離岸及高地風勢達10級！持續狂風雷暴至下周
人氣文章

陶冬天下．陶冬

日本政壇的動盪即將開始
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

2025夏日彩妝必修課：果汁光感漸層眼妝！Dior 、Chanel、SUQQU的最新夏季眼影推介，打造假日光感妝容
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

性治療師談紅姐事件：發現「她」原來是「他」，為何還要一頭栽進去？
人氣文章

Beauty

夏日法式祼妝教室：以這兩件 Laura Mercier 法寶，打造宛如被陽光親吻的柔暖好氣色！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
高膽固醇患者不一定轉低脂奶，最新研究揭示全脂牛奶2大營養優勝
人氣文章
深水埗火警奪命 41歲TVB攝影師逃生失足墮樓喪命
人氣文章
猝死│ 62歲校巴司機突發猝死，生前無不良嗜好，醫生揭示10大猝死徵兆
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/07/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/07/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/07/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/07/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話20/07/2025
港股 | 蕭猷華：恒指本周料破年內高位
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

鮑威爾一天不被炒，美國一天不會好？

18/07/2025 12:43

大國博弈

定期存款 | 拆息回升多家銀行加定存息，招商永隆6個月1.9...

16/07/2025 17:09

貨幣攻略

俄烏 | 白宮威脅對俄徵百分百二級關稅，中國和印度被點名

15/07/2025 09:26

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處