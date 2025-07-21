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港股 | 午市前瞻 | 恒指短暫破兩萬五後回軟 專家稱還須待外資進場

21/07/2025

 

　　科網股今早一鼓作氣衝高，帶動恒指開市即突破今年高位，其後更順勢突破兩萬五關口，是三年半以來首次突破該整數關，不過其後獲利盤瞬即湧現，港股升幅持續收窄，半日收升69點或0.3%，報24895，主板成交超過1514億元，北水淨流入36億元。恒生中國企業指數報8999，升12點或0.1%。恒生科技指數報5556，升17點或0.3%。

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指短暫破兩萬五後回軟 專家稱還須待外資進場

 

曾永堅：若恒指企穩25000點，料有至少2000點升幅

 

　　恒指早盤成功衝擊25000關，惟高位缺乏承接，於24900點附近上落。椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，在港股缺乏外資長線資金的情況下，恒指短期內較難企穩25000關。他指出，港股近期呈現反覆攀升態勢，但升勢不全面，重磅股始終處於輪流炒作格局。另外，目前港股升勢主要由北水和對沖基金支撐，欠缺最重要的外資長線資金。只有外資長線基金正式積極入市，才能帶動恒指真正企穩25000點，目前初步支持位在保力加通道中線24300點附近。曾永堅指出，若恒指企穩25000點，預期之後至少有2000點升幅。

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指短暫破兩萬五後回軟 專家稱還須待外資進場

恒指早段曾經突破兩萬五，但隨即引發獲利盤。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

除非京東退出外賣市場，否則價格戰難結束

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指短暫破兩萬五後回軟 專家稱還須待外資進場

 

　　上周五（18日）晚間，市場監管總局發布公告稱，當日約談了餓了麼、美團(03690)、京東(09618)三家企業，要求相關平台企業嚴格遵守電子商務法、反不正當競爭法、食品安全法等法律法規規定，嚴格落實主體責任，進一步規範促銷行為，理性參與競爭，共同構建消費者、商家、外賣騎手和平台企業等多方共贏的良好生態，促進餐飲服務行業規範健康持續發展。

 

　　官方出手整頓行業內捲現象，外賣平台股早盤報喜，惟曾永堅認為，官方的干預對相關股份只能起到短期炒作效應。他指出，外賣市場的核心問題是供過於求，無法再容納更多企業分食市場份額，官方限制價格競爭只是治標不治本，除非京東被行政干預而全面推出市場或自己自願退出，否則外賣平台的競爭格局只會漸趨惡化。他指，市場競爭從來都是贏者通吃，因此各平台通過低價搶佔市場，不惜以本傷人，逼迫對手無力承受價格戰而退出，所以目前還未到投資者可以考慮入手外賣平台股的時候。

 

　　曾永堅補充道，美團的技術走勢也不佳，仍處於今年3月高位189.6元展開的下降通道內，短線的阻力位在下降通道的頂部136元。

 

　　他表示，若投資者偏好大型科網股，不妨考慮騰訊(00700)，雖然短線面臨南非股東減持負面影響，但基本面仍向好，建議待股價調整至490元吸納，12個月的目標價為630元。

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指短暫破兩萬五後回軟 專家稱還須待外資進場

美團股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指短暫破兩萬五後回軟 專家稱還須待外資進場

京東股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指短暫破兩萬五後回軟 專家稱還須待外資進場

騰訊股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

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