  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

異動精選 | 官方整頓外賣戰呵護平台股，世紀工程開工基建建材股狂飆

21/07/2025

異動精選 | 官方整頓外賣戰呵護平台股，世紀工程開工基建建材股狂飆

 

異動精選 | 官方整頓外賣戰呵護平台股，世紀工程開工基建建材股狂飆

 

《專訪》陸叔：ATMXJ邊隻要買邊兩隻要避，泡泡瑪特點部署► 立即收看

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

08462

中安控股集團

0.345

異動股

00308

香港中旅

1.840

異動股

06628

創勝集團－Ｂ

2.610

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 08462 中安控股集團
  • 0.345
  • 00308 香港中旅
  • 1.840
  • 06628 創勝集團－Ｂ
  • 2.610
  • 02419 德康農牧
  • 102.500
  • 01177 中國生物製藥
  • 6.880
股份推介
  • 03068 ＦＡ南方以太幣
  • 18.130
  • 目標︰$21.00
  • 00489 東風集團股份
  • 4.720
  • 目標︰$5.00
  • 01050 嘉利國際
  • 0.920
  • 目標︰$1.30
  • 00175 吉利汽車
  • 18.440
  • 目標︰$20.60
  • 00788 中國鐵塔
  • 11.760
  • 目標︰$12.20
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 117.900
  • 00700 騰訊控股
  • 521.500
  • 00388 香港交易所
  • 431.200
  • 00005 滙豐控股
  • 98.450
  • 03690 美團－Ｗ
  • 130.800
報章貼士
  • 01184 時捷
  • 4.580
  • 目標︰--
  • 06160 百濟神州
  • 175.600
  • 目標︰$194.00
  • 00268 金蝶國際
  • 16.560
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

21/07/2025 17:14  《盤後部署》科網強勢恒指曾見二萬五，電力設備股飆上海電氣落後

21/07/2025 15:45  【亂世淘金】黃金資產亂世展魅力，黃金ETF金礦股金飾股逐個數

21/07/2025 17:28  【企業盈喜】美圖(01357)料中期經調整淨利潤增最多72%

21/07/2025 16:46  發展局：元朗及洪水橋產業用地中止招標，元朗地交予科技園

21/07/2025 16:41  《本港經濟》本港6月整體消費物價按年升1.4%，低於預期

21/07/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入７０﹒５１億元，買東方電氣沽美團

21/07/2025 08:20  【大行炒Ｄ乜】花旗升滙控、渣打目標，大摩升醫藥股目標最多七成

21/07/2025 16:34  《財資快訊》美電升報７﹒８４９８，兩個月拆息較上日軟２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | LPR持穩，黃仁勳大讚華為，高盛指次季薪資升幅差新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

反內捲 | 監管部門約談外賣戰稍降溫，美團阿里京東可再吼？邊隻較值博？新文章
人氣文章

新聞>專訪

舖市寒冬 | 李根興︰生意難做料租金續下行，最快末季2億再入市新文章
品味生活
生活
人氣文章

Shopping What’s On

銅鑼灣Harry Potter Mahou Dokoro期間限定店︰大熱玻璃獸BB扭蛋/盲盒/香港限定生日蛋糕系列
人氣文章

影視娛樂

7月暑假新戲：陳可辛《醬園弄．懸案》，章子怡毁容式演出 鄭中基《阿龍》延至9月上映
人氣文章

影視娛樂

艾美獎提名公布：《生活割離術》角逐27個獎項，《混沌少年時》15歲童星入圍「最佳男配角」
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

《觸不到的她》電影橋段成了現實？把AI當成戀人，愈容易迷失於虛擬的溫柔國度
人氣文章

Beauty

不用再跑到專櫃了！THREE限定概念店登陸中環ifc：筆記5大皇牌產品，踏上平衡與潔淨的感官之旅
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

男神元斌也大推的護膚恩物？積雪草保濕修復兼抗老，5大嚴選推薦，敏感肌也能安心用！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
4個開肩動作：減低筋骨痠痛、靈活關節新文章
人氣文章
林超英破例開冷氣丨節能達人教你電錶掩眼法，慳電又舒服新文章
人氣文章
88歲著名武指唐佳不幸墮樓離世，78歲妻子雪妮亦在10天內因胰臟癌去世，遺願低調共度最後一程
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/07/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/07/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/07/2025 19:02
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/07/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事21/07/2025
神州經脈 | LPR持穩，黃仁勳大讚華為，高盛指次季薪資升幅差
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

定期存款 | 一周定存合集，多家銀行加港元定存息，PAOba...

20/07/2025 10:55

貨幣攻略

鮑威爾一天不被炒，美國一天不會好？

18/07/2025 12:43

大國博弈

俄烏 | 白宮威脅對俄徵百分百二級關稅，中國和印度被點名

15/07/2025 09:26

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處