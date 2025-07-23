  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯

異動精選 |滬指曾破三千六造好中資金融股，藥明合聯盈喜藥明系齊走俏

23/07/2025

異動精選 |滬指曾破三千六造好中資金融股，藥明合聯盈喜藥明系齊走俏

 

異動精選 |滬指曾破三千六造好中資金融股，藥明合聯盈喜藥明系齊走俏

 

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01333

博雷頓

31.700

異動股

09988

阿里巴巴－Ｗ

120.900

異動股

06118

奧星生命科技

1.530

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 44,977.09
    +474.65 (+1.067%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,348.54
    +38.92 (+0.617%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 20,967.11
    +74.43 (+0.356%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升6.398
變動率︰+5.232%
較港股︰-8.60%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升554.039
變動率︰+4.269%
較港股︰+0.37%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升71.449
變動率︰+1.953%
較港股︰+0.28%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌13.761
變動率︰-1.957%
較港股︰-2.13%
精選中資美股 More
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升2.095
變動率︰+5.276%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升36.500
變動率︰+4.137%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升119.415
變動率︰+3.803%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰升28.620
變動率︰+3.621%
精選美股 More
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰升7.873
變動率︰+9.037%
GM
通用汽車
按盤價(USD)︰升52.895
變動率︰+8.192%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰升35.020
變動率︰+6.997%
TXN
德州儀器
按盤價(USD)︰跌189.460
變動率︰-11.846%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 23/07/2025 14:08 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：23/07/2025 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 23/07/2025 14:08 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01333 博雷頓
  • 31.700
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 120.900
  • 06118 奧星生命科技
  • 1.530
  • 01376 RAFFLESINTERIOR
  • 0.108
  • 02828 恒生中國企業
  • 94.500
股份推介
  • 03339 中國龍工
  • 2.630
  • 目標︰--
  • 01548 金斯瑞生物科技
  • 18.160
  • 目標︰$19.50
  • 08275 中國新消費集團
  • 0.143
  • 目標︰--
  • 03068 ＦＡ南方以太幣
  • 17.500
  • 目標︰$21.00
  • 00489 東風集團股份
  • 4.960
  • 目標︰$5.00
人氣股
  • 00388 香港交易所
  • 439.800
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 120.900
  • 00700 騰訊控股
  • 552.000
  • 00005 滙豐控股
  • 100.000
  • 02318 中國平安
  • 54.300
報章貼士
  • 09633 農夫山泉
  • 45.000
  • 目標︰--
  • 02460 華潤飲料
  • 13.480
  • 目標︰$16.26
  • 00390 中國中鐵
  • 4.130
  • 目標︰$5.00
熱炒概念股
即時重點新聞

23/07/2025 17:16  《盤後部署》熱錢灌港股勢見兩萬六，資金流驚人騰訊勢「登6」

23/07/2025 17:37  《本港樓市》據報麗新35億元貸款再融資計劃近半數銀行未予支持

23/07/2025 11:19  【穩定幣】金管局下周將發布穩定幣發行人發牌制度摘要

23/07/2025 16:52  【關稅戰】中國商務部：何立峰下周赴瑞典與美方舉行經貿會談

23/07/2025 14:56  【ＡＩ】阿里據報本周發布首款自研AI眼鏡

23/07/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出１３﹒２億元，買國壽沽騰訊

23/07/2025 08:38  【大行炒Ｄ乜】摩通上調滙控渣打目標價，德銀首予建行目標逾十元

23/07/2025 16:26  《財資快訊》美電軟報７﹒８４９９，一周拆息較上日軟至０﹒２％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中美經貿會談瑞典舉行，海南自貿港年底封關，人幣漲新文章
人氣文章

新聞>專訪

洪灝專訪 | 中國下半年經濟增長放緩幾成定局，惟港股很牛有力越28000點（有片）新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 創逾三年半高，科技股追落後騰訊飆半成，應如何部署？新文章
品味生活
生活
人氣文章

政政經經．石鏡泉

恒指見四年多來新高
人氣文章

英倫出走日記．Cally

移民英國｜英國交通全球最貴！為何鐵路又殘又舊？四大出遊貼士
人氣文章

智叻生活．Ada Chow

市場公關需適應新的工具與平台，提升工作效率和效果
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

2025夏日美甲推薦！奶黃油畫風、香甜水果皮、絕美貓眼腮紅，以指尖為炎夏降溫！
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

電影《我生如是繼續》及《小婦人尋夫記》—— 生命是一場至死方休的儀式
人氣文章

Art & Living

向鏡頭美學大師Wes Anderson致敬！展覽「Accidentally Wes Anderson」：在香港尋找對稱美學足跡
健康好人生 Health Channel
人氣文章
凍齡｜53歲江美儀零毛孔零贅肉，公開4大養生秘訣及獨門益氣生津養生飲品，臉色紅潤
人氣文章
劉美君前夫黃泰來喉癌逝世，終年75歲：喉癌6大症狀包括聲音沙啞與吞嚥困難
人氣文章
猝死警示｜台59歲名醫辦公室猝死，各行業隱藏4大猝死風險，拆解10大徵兆新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/07/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/07/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/07/2025 02:08
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/07/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事23/07/2025
神州經脈 | 中美經貿會談瑞典舉行，海南自貿港年底封關，人幣漲
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

美元「溫水煮蛙」式下跌？

23/07/2025 11:36

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普稱與日本達成貿易協議，稅率為15%

23/07/2025 09:57

關稅戰

藍營捲罷免潮，焉知非福

22/07/2025 08:30

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處