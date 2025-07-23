異動精選 |滬指曾破三千六造好中資金融股，藥明合聯盈喜藥明系齊走俏
23/07/2025
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2025-07-23
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/07/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/07/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/07/2025 02:08
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/07/2025 16:40
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