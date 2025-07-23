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港股 | 創逾三年半高，科技股追落後騰訊飆半成，應如何部署？

23/07/2025

　　美國總統特朗普宣布與日本、菲律賓及印尼達成貿易協議，另美國財長貝森特下周將與中方官員在瑞典會面，舉行第三輪貿易會談，談判旨在延長雙方的關稅「休戰」，亞太區主要股市今日(23日)普遍走高，其中港股升逾400點，以全日最高位25538點收市，再創逾三年半新高，部分較落後的大型科技股也開始追落後，其中騰訊(00700)獲美銀唱好，飆近半成，此前一直受外賣補貼大戰困擾的京東(09618)、阿里巴巴(09988)及美團(03690)亦升逾2%至3%，快手(01024)則飆7%。科技股或可繼續追落後，應如何部署？

 

港股創逾三年半高，科技股追落後騰訊飆半成，應如何部署？

（資料圖片）

 

美銀料騰訊次季業務穩健　維持目標價631元

 

　　美銀發表最新研報，預計騰訊次季業務表現穩健，維持次季收入按年增長11%及經調整營業利潤按年增長14%的預測。預計次季遊戲業務按年穩健增長16%，主要受惠於第一季遞延收入按年增長15%、舊有及新遊戲表現良好。廣告收入料升18%，主要由人工智能、小遊戲、視頻號等業務驅動。金融科技及商業服務收入預計將繼續逐步恢復至按年增長7%，主要受惠於中國零售市場復甦及公司信貸業務恢復。預計騰訊今年利潤將繼續可獲擴大，但由於人工智能投資帶來的實質折舊成本影響，增速將放緩，而公司在人工智能發展方面已取得進展，包括模型開發、產品應用等方面。由於下調聯營公司拼多多盈利預測，下調騰訊今年全年經調整淨利潤預測2%，但2026年預測大致維持不變，維持目標價631元，重申「買入」評級。

 

　　值得一提，國家新聞出版署最新公布，7月共127款國產網絡遊戲獲批，同時共7款進口遊戲獲批。獲批的進口遊戲包括網易(09999)的《暗黑破壞神IV》及《漫威秘法狂潮》。摩根士丹利指，過去1至2個月，由於競爭格局分化，資金紛紛流出外賣領域，網遊受惠，其中網易佔據最佳位置，其積極的業務發展足以證明集團優異表現的合理性，故重申「增持」評級，並將其美股目標價由145美元升至151美元。展望第二季，預期網易遊戲收入年增12%，經調整盈利增長20%。

 

京東首推外賣自營店「七鮮小廚」　擬3年開萬間

 

　　另外，內地外賣補貼大戰在官方約談下接近尾聲，惟京東在外賣領域又有新動作。據《第一財經》報道，京東旗下首家外賣自營門店「七鮮小廚」已於7月20日在北京東城區開業，採取線上下單、「外賣+自提」模式，沒有堂食。京東今日又在微信公眾號「京東黑板報」宣布正式啟動「菜品合夥人」招募計劃，斥10億元人民幣現金為1000道招牌菜尋找合夥人，合夥人僅需提供菜品配方並合作研發，由七鮮小廚承擔現炒製作及品控，品牌餐廳、個體廚師均可報名。此外，京東將投入百億元人民幣資金建設新型供應鏈，計劃3年內在全國建設1萬家七鮮小廚。


　　另據報京東已收購本港「平民超市」佳寶七成股權，據接近京東人士指，有媒體爆料收購金額為40億港元，但實際交易金額遠沒有這麼大。後續京東將通過供應鏈優勢，進一步豐富香港零售消費市場的優質供給，具體官方資訊或在8月份公布。

 

中信里昂：互聯網股補貼戰升級   削阿里京東目標價

 

　　中信里昂就內地互聯網股即時配送及零售補貼戰升級發表研報指，預計京東、阿里巴巴於今年第二季期間，在上述業務方面各損失約100億元人民幣。至第三季期間，京東損失可能約130億元人民幣，阿里則可能蝕約150至200億元人民幣。雖然另一競爭對手美團所增加支出或是阿里的一半，但亦會降低美團每筆訂單即時配送利潤。而如此激進的補貼是不可持續的，應該已經見頂，但在未來兩個季度仍可能拖累利潤。美團應該保持強勁的行業領導地位，市場份額為60至65%，其次是阿里約30%，京東則為5至10%。不過，基於人工智能雲計算的上升潛力，該行在三家公司中最看好阿里，其次是美團。


　　該行下調阿里2025、26財年經調整淨利潤預測17%、25%，目標價由165美元下調至155美元，評級由「高度確信優於大市」下調至「優於大市」。另預期阿里截至6月底止第一財季收入按年增長放緩至2.4%，至2492億元人民幣。京東目標價則由45美元下調至41美元，維持「優於大市」評級，預期其2025年第二季總收入按年增長15.9%至3380億元人民幣，受益於618購物節表現強勁，然而，經調整EBIT可能按年下降66%至40億元人民幣，下調其2025、26年經調整淨利潤預測41%、21%。

 

特朗普今日將發布AI行動計劃　料推動發展、放鬆監管

 

港股 | 創逾三年半高，科技股追落後騰訊飆半成，應如何部署？

 

　　美國總統特朗普即將在美國當地時間今日在華盛頓發布《AI行動計劃》，據內媒《華爾街見聞》引述報道，這份20頁的文件將圍繞基礎設施、創新和全球影響三大支柱展開，強調通過激勵措施推動AI發展，而非依賴嚴格監管。該行動計劃將重點關注移除監管壁壘、簡化數據中心建設許可，以及推廣美國AI技術的海外應用。預計該框架將伴隨三項行政令的發布，分別針對「覺醒AI」、促進美國技術出口以及簡化數據中心建設流程。

 

　　值得一提，快手近月股價強勢主要受惠於AI視頻大模型「可靈(KlingAI)」的發展。公司最新又宣布「全球第一網紅」MrBeast將會在快手平台獨家進行中國直播首秀，並於7月26日中午12時首播。MrBeast為知名美國播主，單計YouTube平台有4.15億訂戶，連同其他社交平台帳號，約有8億粉絲。不過，今次不是MrBeast首次與中國社交或影音平台合作，2024年起，他已將影片上載至嗶哩嗶哩(09626)平台，最新粉絲數約523萬人。

 

熊麗萍：港股再上需科技股推動　可揀騰訊阿里美團不吼京東

 

港股 | 創逾三年半高，科技股追落後騰訊飆半成，應如何部署？

（熊麗萍）

 

　　資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，港股之前也有兩三次升至24500點，但今次升破之前高位24874點，同時突破25000點，走勢仍強，料會再衝高一浸才見調整，而今次升破25000點即重上2022年2月時高位，再前一個高位則是25700點，短期不排除上試該位置，但需科技股推動，若要調整，24500點料也暫見支持。其中京東正不斷「試新嘢」，包括利用自身平台及進入其他行業，先不要說賺錢，究竟何時才可「打和」也屬未知數，但若真的成功，起碼可擴闊其業務範圍，不像過去那麼單一，雖然集團現有此部署，但沒那麼快帶來影響，若純因其策略開始變得較積極，可以考慮吸納，但與騰訊、阿里及美團相比，暫不會揀京東，料京東只可能追下落後。至於京東收購佳寶也合理，與其業務發展策略一致，關鍵能否帶來盈利，可能又要燒錢搶佔市場。

 

　　至於阿里，熊麗萍指，其表現比預期遜色，因大家擔心電商平台競爭或反內捲問題，其實不論阿里是否參與內捲或現時反內捲，相對整個集團影響較小，與美團業務較單一不同，反而應看重阿里在雲業務及大模型的表現，可留意往後公布業績於該方面有否驚喜，而短期在整個科技板塊都有轉好跡象下，阿里應會有份升，否則不能帶動大市，短期重上120元後，要進一步上升要看整個市場是否由科技板塊帶動，以及要看其業績表現，若未有貨可留意115至116元，該處料有些支持。騰訊此前股價則悶了一輪，既擔心大股東減持，又快將公布業績，公布業績前一個月不可回購，但近兩日股價反而向上突破，今年重上580元不出奇。


　　另熊麗萍指，近期包括快手及網易等二線科技股表現更好，快手既然已破位，若有貨暫不要急定目標價，先看75元再看80元，但要留意有否負面消息令其借勢調整，若能守穩68元就較安全。

 

　　科技股今日普遍上升，騰訊升4.94%收報552元，阿里升2.46%報120.9元，京東升2.76%報134.1元，美團升3.26%報133.2元，快手升7.08%報77.9元，網易升2.59%報221.8元，百度(09888)升6.08%報93.3元，小米(01810)升0.78%報58.4元，嗶哩嗶哩升2.33%報197.5元。

 

港股創逾三年半高，科技股追落後騰訊飆半成，應如何部署？

 

港股創逾三年半高，科技股追落後騰訊飆半成，應如何部署？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此

 

另外，光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評科技股及大市，立即重溫


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