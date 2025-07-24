海南自貿港年底零關稅商品大增，中免獲券商唱好飆逾一成半可再吼？

國家發改委昨日(23日)宣布，海南自貿港「封關」(即成為「境內關外」區域)定於今年12月18日啟動，可享「零關稅」的進口商品範圍將大幅擴大至約6600個稅目，約佔全部商品稅目的74%，比封關前提高了近53個百分點。免税和海南概念股今早(24日)齊炒高，其中中國中免(01880)(滬:601888)最多飆升19%，高見66.6元，創去年10月以來新高，半日仍升逾16%，其A股亦漲停報70.84元人民幣。有券商指，中免作為市佔率逾八成的龍頭，將持續受益於市內免税政策及出境遊恢復，但有券商擔憂「簡稅制」可能削弱免稅渠道優勢，中免昨日急跌逾4%，但現時已盡數抵銷兼倒升，是否可再吼？

（中國中免網頁截圖）

海南自貿港12月18日封關 零關税商品比率大升至74%

國家發改委昨宣布，海南自貿港封關時間定於2025年12月18日正式啟動。全島封關運作是海南自由貿易港建設的標誌性工程，是進一步擴大開放的重要舉措，具有里程碑意義。封關將實施更加優惠的貨物「零關稅」政策，更加寬鬆的貿易管理措施，更加便利的通行措施等，屆時海南島內進口零關税商品比率將大幅提升，範圍也將進一步擴大。

國家發改委副主任王昌林強調，封關不是封島，而是進一步擴大開放；封關後，海南與國際的往來將更加順暢自由，與內地的聯繫將保持便捷高效。當中「一線」進口零關稅的商品將實行負面清單管理，取代此前的正面清單，零關税商品比率將由21%提升至74%，可享零關稅的商品範圍將由目前的1900個稅目大幅擴大至約6600個稅目；在海南加工增值達到30%的商品，可免關税銷往中國內地；85個國家的人員可免簽入境海南。

而按照現階段的封關制度設計，除部分貨物從海南自貿港進入內地需要接受查驗外，大多數貨物以及所有的人員、物品、交通運輸工具等進出海南島，仍按現行規定管理，封關前後沒有變化。內地居民到海南島出差、旅行，仍和現在一樣，不需要辦理額外證件。

中原證券：中免市佔率逾八成 將持續受益市內免税政策及出境遊恢復



中信証券認為，封關最大意義在於貿易端，同時有助於海南加快建設國際旅遊消費中心，島內旅遊產業鏈相關經營主體(景區、酒店、旅遊零售商、出行服務商等)將長期受益。而對免稅運營商而言，由於離島免稅政策對於進入「二線」無論是免稅額度還是政策限制角度都更放開，離島免稅政策的繼續實施將保持其競爭優勢，而封關所能帶來的海南島吸引力提升、人流流動加大均有助於推動海南旅遊零售市場的整體發展。



中原證券也指，2025第一季度海南離島免税銷售額113.1億元人民幣，同比下降11%，但3月降幅收窄至-5%，客單價逆勢提升23%至7338元人民幣，反映高淨值客群消費韌性。中免作為市佔率超80%的龍頭，將持續受益於市內免税政策及出境遊恢復。基於中長期邏輯，維持其「買入」評級，惟下調2025至2027年淨利潤預測至46.8億元、53.5億元及59.8億元人民幣。



國泰海通證券：簡稅制難短期內全面推行 對免稅行業直接衝擊有限

國泰海通證券此前稱，市場對「簡稅制」可能削弱免稅渠道優勢存在擔憂。該行認為，實際落地過程中，「一線放開、二線管住」要求對跨境商品流轉進行嚴格把控，監管難度顯著提升。簡稅制的順利實施依賴於配套制度與監管能力的成熟，短期內全面推行尚存挑戰，對免稅行業的直接衝擊有限。與此同時，封關政策落地將提升海南在消費、營商、物流等方面的整體吸引力，增強對商旅客流的集聚能力。在客流潛力逐步釋放背景下，龍頭公司購物人次的擴容，核心競爭力進一步強化。

麥嘉嘉：中免企業策略改善兼受惠政策 回至近60元可中長線吸納

（麥嘉嘉）

永豐金證券(亞洲)金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉認為，政策上趨向長遠利好，包括在昨日政策推出前將免簽國家範圍擴大，以及過境免簽證政策全面放寬優化，反映內地中長線對於無論協助海南島旅遊及開放整個免稅市場都帶來政策利好。在未推出這些政策前，其實海南島免稅市場頗疲軟，因受國內消費影響，且現時多了旅客到海外旅遊，今次政策利好相信會令整個海南島銷售見底回升。若看數據，海南島今年第一季免税銷售同比跌11%，儘管此跌幅已慢慢收窄，惟客單價增加23%至7338元人民幣，反映高淨值客戶群消費。今次的國家政策將可令海南島免税購物的金額見底回升，亦可吸引更多高端人才或優質企業落地海南，預計零關稅的商品範圍會進一步擴大。

麥嘉嘉又指，若看中免本身基本因素，除了因其為行業龍頭會受惠政策外，公司過去一年也透過不同企業管治策略去改善盈利，包括通過「實景場境+IP+社交營運」去提升消費潛力，正配合內地時興的社交型體驗，相信在政策助力連同企業執行改善下，中免的盈利狀況於第三季可見底回升，但因今日股價升得較急，雖然中長線政策利好，企業策略亦有改善，仍建議待其回至近60元具中長線吸納價值才部署，短線目標價可定於68元水平。

中國中免半日升16.46%收報65.1元，成交16.06億元。美蘭空港(00357)亦升7.65%報11.54元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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