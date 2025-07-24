嘉信理財香港：對美股持樂觀謹慎看法，料美國減息一至兩次

嘉信理財香港舉行2025年全球及美國市場年中展望簡布會，嘉信理財香港理財顧問郭明燊表示，對美股持樂觀謹慎看法，今年4月初，美國總統特朗普政府大幅提高關稅，推動國內平均有效關稅率升至超過15%，為1930年代以來最高。此舉導致物價上漲、消費需求減少及經濟增長放緩。經濟合作暨發展組織（OECD）預測，美國國內生產總值（GDP）增長將從2024年的2.8%放緩至2025年的1.6%；受進口成本上漲影響，通脹率可能攀升至接近4%。全球經濟增長預計將從3.1%下降至2.9%，而美國因貿易壁壘及政策不確定性而面臨重大影響，導致滯脹及經濟放緩。

（吳仲賢攝）

料美聯儲年內減息一至兩次

郭明燊續指，這些變化使美國聯儲局在平衡充分就業與穩定物價的任務上面臨挑戰。雖然關稅對通脹構成上行壓力並對經濟增長造成下行壓力，但美聯儲局目前認為兩者並無直接衝突，政策制定者認為勞動市場具韌性，但仍對通脹風險保持警惕。這種不確定性使投資者對今年內多次減息的預期有所降低，該行認為一至兩次減息仍屬合理，但預測美聯儲局政策如同預測關稅變化一樣，都是充滿高度不確定，相關預測可能迅速變化，長遠預測的參考價值不大。

市場預計下半年經濟仍繼續增長

嘉信理財香港理財顧問林長傑稱，展望2025年下半年，市場預計經濟仍將繼續增長。但近期市場對企業盈利預期的下調推高估值，顯示市場要創新高仍需更強的盈利增長。盈利增長正從「科技七雄」（Magnificent 7）擴展至其他領域，其佔整體利潤比例有所下降，反映市場走勢趨向均衡的健康發展。儘管這些巨企仍被廣泛持有，但零售投資者對包括AMD及Netfix 在內的「科技七雄」的持股興趣降至多年來低點。若投資者保持輕倉導致逆向情緒轉變，它們或於今年內再次主導市場。

林長傑補充，不確定的市場環境正影響投資策略。由於短期收益率上升及波動性加劇的預期，一些投資者在固定收益投資上採取謹慎態度，維持投資組合存續期不低於基準水平，並在經濟放緩風險下優先考慮信用質素高的等級。然而，長期投資者可在投資級別的企業債券、證券化債券及市政債券中尋找具吸引力的機會，這些債券的收益率介乎4.5%至5.5%，中期而言，展現出能夠提供正值的真實回報潛力。

撰文：經濟通採訪組

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