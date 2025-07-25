藥明系 | 政策利好兼齊發盈喜，藥明系逆市破頂仍可追入？

藥明系股份近日表現強勢，其中藥明生物(02269)今早(25日)曾逆市飆逾8%，連同藥明康德(02359)齊破頂，創52周新高，藥明合聯(02268)則在破頂後現回吐，倒跌近2%。消息面上，除了三隻股份近期先後發布盈喜外，內地近日啟動第十一批藥品集採工作，規定中選不再以最低價作參考，以防行業過度「內捲」，另醫保局早前公布，今年將首次制定商業健康保險創新藥品目錄，在盈喜及政策利好下，藥明系股份是否仍可追入？

（截自藥明生物網頁）



藥明生物料中期盈利按年升56% 收入增16%

藥明生物近日發盈喜，預期截至今年6月底止6個月的收入按年增長約16%；毛利率提升約3.6%；股東應佔利潤則按年增約56%；而整體利潤按年升約54%，非國際財務報告準則純利則預期升約11%。集團指，業績增長主要受惠於「跟隨並贏得分子」戰略推進順利，加上領先的技術平台、項目交付迅速，並於抗體偶聯藥物(ADC)及雙特異性抗體平台上取得拓展，帶動服務範圍涵蓋研究、IND前開發至臨床及商業化生產等。

此外，公司在多項先進技術的研究服務收入有所增長，歐洲產能爬坡亦貢獻正面效益；同時透過藥明生物精益運營管理系統(WBS)與數碼方案，實現成本節約及效率提升。期內亦錄得投資及孵化項目的收益。

藥明合聯料中期盈利升逾50% 收入增逾60%

藥明合聯則預期截至今年6月底止6個月集團收入增長超過60%，經調整淨利潤(剔除利息收入及開支)增長超過67%，而淨利潤則上升超過50%。

董事會表示，業績表現理想，主要受惠於抗體偶聯藥物(ADC)及生物偶聯藥物市場需求持續增長。集團憑藉其在生物偶聯藥物CRDMO領域的市場領先地位，成功搶佔重要市場份額；同時，新產能投產後迅速爬升，令生產設施保持高利用率，營運效率持續提升。公司強調，經調整淨利潤為非國際財務報告準則指標，能更準確反映核心經營表現，有助投資者評估集團長遠價值及持續盈利能力。

大摩：藥明生物上半年業績勝預期 予目標價35元



摩根士丹利發表研報指，藥明生物料上半年收入、淨利潤及經調整淨利潤分別按年升16%、56%及11%，表現較預期好，由毛利率按年擴張3.6個百分點推動。該行認為毛利率擴張主要歸因於服務項目增加及利用率提升。而上半年業績超預期，亦為公司全年收入增長12至15%及盈利能力改善的指引提供緩衝，現予目標價35元及「增持」評級。

大和指，藥明生物料上半年收入按年升16%，高於市場預期的9%，佔公司全年指引的12%至15%；料期內毛利率改善3.6個百分點，股東應佔利潤按年增長約56%，高於市場預期的30%，並料經調整淨利潤按年增長約11%。公司認為增長是由於成功執行「跟隨並贏得分子」策略、ADC及雙特異性抗體等技術平台快速成長、研究服務收入增長及歐洲生產基地產能提升等，維持「買入」評級。



花旗料領先內地醫藥股/生物製藥股今年上半年業績有望勝預期，受惠對外授權交易及強勁創新藥銷售增長。領先合同研發生產組織(CDMO)上半年業績有望勝預期，受強勁積壓訂單支撐，予藥明生物及藥明合聯「買入」評級，目標價分別為35元及46元。



藥明康德料中期盈利升1倍 營收增約兩成



藥明康德亦於早前發盈喜，預期截至6月30日止中期歸屬於股東淨利潤約85.61億元人民幣，增長約1.02倍，利潤總額預計約99億元人民幣，增長約96.2%，每股盈利預計約3.01元人民幣。營業收入約208億元人民幣，增長約20.64%，其中持續經營業務收入增長約24.24%。預計經調整歸母淨利潤約63億元人民幣，增長約44.43%。預計歸屬於股東的扣除非經常性損益淨利潤約55.8億元人民幣，增長約26.47%。

集團指，純利增長因公司持續聚焦獨特的「一體化、端到端」合同研究、開發與生產業務模式，緊抓客戶對賦能需求的確定性，不斷拓展新能力、建設新產能，持續優化生產工藝和提高經營效率，推動業務持續穩健增長，而非經常性損益項目對利潤的影響主要來自於出售持有Wu XiXDC Cayman Inc. 部分股票收益，預計收益約32億元人民幣。

內地第十一批藥品集採啟動 中選不再以最低價作參考

值得一提，內地第十一批藥品集採工作已啟動。國家醫療保障局副局長施子海昨早(24日)在國新辦新聞發布會上表示，醫保局研究優化具體規則，在中選規則方面，優化價差的計算「錨點」，不再簡單的以最低報價作為參考，同時，對於報價最低的中選企業，要公開說明報價的合理性，並承諾不低於成本報價。業內人士認為，這將有助於優化競價規則，引導理性競爭。而根據此前國家醫保局發布的文件，第十一批藥品集採擬納入55個品種，涵蓋了多個臨床常用治療領域，涉及化學藥、生物類似藥等不同類型藥品。

另外，國家醫保局早前公布工作方案，將首次制定商業健康保險創新藥品目錄。方案明確，商保創新藥目錄主要納入超出保基本定位、暫時無法納入基本目錄，但創新程度高、臨床價值大、患者獲益顯著的創新藥，推薦商業健康保險、醫療互助等多層次醫療保障體系參考使用。



溫鋼城：大股東曾高位減持 盈喜後市場有期望未宜追入

（溫鋼城）

iFAST Global Markets投資總監溫鋼城指，藥明系股份已衝高了一輪，現價看來稍高，而在高位時其大股東及CEO等都有些減持紀錄，若在太高位追入會存在風險，正如美圖公司(01357)大股東一減持，股價今日就大跌，買入藥明系股份也要有此心理準備，若真的想買也只宜分段買。而近期大市很多時都是板塊輪動，有些板塊如由低位已升了很多，有時都要回回氣，醫藥板塊料也不例外，其中藥明系已超買，藥明康德下周一(28日)將公布業績，要留意其業績中有否變數，始終公司發了盈喜後大家就有期望，今日曾衝高至100.5元，其後卻回至98.5元，代表有些人於高位寧願先行食胡，最好待有些回調才吸納，會較健康，除非藥明康德盈喜確很實在，否則回至20天線約86元才買會較安全。至於藥明生物，若純當作估值回歸，現價31元其實不算貴，因以前是由140、150元跌下來，不過之前有個大裂口，33元料有阻力，現價不宜追入。



藥明生物半日升4.69%收報31.25元，成交19.92億元；藥明康德升2.07%報98.5元，成交6.5億元。惟藥明合聯跌1.84%報56.05元，藥明巨諾(02126)則升5.87%報4.15元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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