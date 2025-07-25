Meme股爆升攻略！要贏先要記住「獨食難肥」！

「迷因」呢個詞可以話係翻譯界嘅傑作，譯音又譯意，既譯咗英文「meme」嘅發音，又諧音譯到「謎之原因」嘅意思。後來股市借用迷因「因謎之原因爆紅」嘅意思，將忽然熱爆嘅股稱為「迷因股」（meme股）。因為meme股爆升速度快，當然有唔少公司都想搭一搭呢架快車，好似ABC潮牌American Eagle(US.AEO)近期就黐上咗人氣女星Sydney Sweeney嘅人氣。

Sydney Sweeney喺香港唔算特別知名，但喺美國拍過幾套青春偶像劇，都算係Gen Z嘅性感女神，可以話係「美國版明禎BB」。打著性感女神名號，Sydney上個月同男性清潔品牌Dr. Squatch crossover咗一隻番梘，號稱係加咗佢拍廣告所用嘅沖涼水！咁露骨嘅宣傳，道德喺邊度？尊嚴喺邊度？入貨link又喺邊度？但而家想買到都唔係咁容易，全球限量5000嚿，原價8蚊美金已經炒到上2000美金一嚿！唔少男士都有心而無財力，而吼準呢一群寂寞的心，American Eagle轉個頭就同女神合作出咗款限量版牛仔褸，畀美國Gen Z嘅男男女女們多一個一親女神芳澤嘅機會。消息傳出以來，American Eagle股價竟然谷底翻身，急升超過一成，網紅效應一個救全家。

魚缸呢邊就無咁特別定義meme股，不過升起上嚟比起meme股都係有過之而無不及。早排熱爆嘅新消費F4，其實都好有meme股嘅影子，明明身處唔被睇好嘅內需消費板塊，但就因為各種原因而落鑊爆升，絕對係港版meme股。不過meme得嚟爆升原因都唔算好「謎」，主要炒作嘅動力都係來自稀缺性。

以泡泡瑪特(09992)為例，大家都知泡泡瑪特爆升全因為Labubu熱潮，尤其海外銷量幾何級數上升，每次業績嘅盈利增長都係倍數計。但目前泡泡瑪特市盈率已經成94倍，值得孖屐咁高溢價都落場玩火嘅原因其實係因為Labubu一直都供不應求，黃牛市場有價有市，先可以支持返泡泡瑪特個價。上個月Labubu 3.0前方高能系列開始交貨，但今次一改之前限時開賣玩法，用事前排隊預訂玩法，雖然都仲係供不應求，但缺貨程度比之前大減唔少，黃牛炒價大跌，隨之而來泡泡瑪特股價呢個月以來都停滯不前，meme力大減。

有趣嘅係Labubu供不應求，變相泡泡瑪特其實並未賺曬所有需求所帶來嘅收入。假如有日泡泡瑪特產能足以填補所有需求，自己賺曬所有收入，填補曬所有需求，到時Labubu同泡泡瑪特，增長嘅原動力仲有幾多呢？拭目以待一下，請請！

＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無關。

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