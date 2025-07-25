滙控預測 | 券商料滙控次季稅前利潤跌22%，料回購30億美元

滙豐控股(00005)將於下周三（30日）公布2025年度中期業績，綜合多間券商預測顯示，普遍預期集團第二季度列帳基準稅前利潤為69.86億美元，以去年第二季錄得89.06億美元作比較，按年下跌約21.6%。上半年列帳基準稅前利潤料為164.7億美元，較去年同期215.56億美元，跌23.6%。分析指，滙控有能力保持派息及進行回購，雖然其估值合理，惟上升空間不多。

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溫傑料滙控派息10美仙，回購規模達30億美元

香港股票分析師協會理事溫傑向《經濟通通訊社》表示，預期滙控第二季收入將按年錄得增加，但隨著「部分數會在今年第二季入帳」，故料成本或會按年增加不少，並指出由於現時經濟和商業房地產的情況，料預期信貸損失在今年第二季或會大幅增加，料可能增至9億美元以上，預期第二季的列帳基準稅前利潤或會出現較為顯著的倒退。

對於派息，他預期滙控中期將派息0.1美元，並預期在今年首三季也會派息0.1美元，全年今年基本派息比率為50%，料將在第四季派息中反映，現時滙控的普通股權一級資本比率（CET1）比較高，有能力保持派息以及進行回購，預期將宣布新一輪將回購規模將達30億美元。

溫傑：換主席影響不大，滙控估值合理惟上升空間不多

據報滙控啟動新一輪主席遴選工作，以接替現任主席杜嘉祺（Mark Tucker），溫傑認為，換主席對滙控的業務影響不大，「很多策略性方向都定了」，包括把非核心資產出售，增加在亞洲、中國以及香港做更多資源投放等。

滙控近日股價穩守100元以上，這是自2008年10月金融海嘯以來，時隔超過6100日後，首度重返「紅底股」行列。溫傑指出，現時滙控的估值合理，但現時水平進一步上升空間可能不是太多，現已達合理值水平，認為短期上升空間不是太多，也要根據市場氣氛去做判斷，建議投資者可趁股價回調時買入。

摩通上調滙控目標價至118元

摩通發表研究報告指，將滙控2026年12月的目標價由108元，上調9.3%至118元，評級維持「增持」，上調滙控目標價以反映摩通將無風險利率假設由4%調降至3%，並預計滙控第二季的銀行業務淨利息收益（Banking NII）按季跌1%，主要是期內淨息差收窄，以及貸款按季持平。

摩通表示，港元拆息（HIBOR）第二季下跌，對滙豐管理層早前指引今年銀行業務淨利息收益約420億美元的目標構成潛在風險。

高盛料滙控次季基本稅前利潤跌24%

早前高盛發表研究報告指，預測滙控第二季基本稅前利潤為84億美元，按年下跌8%，主要受收入持平、成本溫和增長及信貸成本上升所影響，維持滙控「買入」評級，港股目標價由93港元上調至109港元，滙控倫敦目標價由985便士上調至1020便士。

高盛預期，公司第二季銀行業務淨利息收入約為105億美元，較上季減少1億美元，主要由於香港銀行同業拆息按季下跌約200個基點，可能導致2億美元的負面影響，但匯率變動及結構性對沖再投資應可部分抵銷香港帶來的負面影響，而在非銀行業務淨利息收入方面，預計第二季按年增長12%，主要受惠於財富管理業務持續錄得雙位數增長。

高盛預期，公司全年信貸成本率將處於管理層指引範圍30-40個基點的上限。由於香港銀行同業拆息下降及香港商業房地產借款人獲得紓緩，該行已調低先前的假設，預計第二至第四季的信貸成本率分別為44、41及40個基點，第一季為37個基點，使全年達到41個基點，與市場預期大致相符。

撰文：經濟通採訪組記者吳仲賢

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