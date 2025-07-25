  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯

滙控預測 | 券商料滙控次季稅前利潤跌22%，料回購30億美元

25/07/2025

　　滙豐控股(00005)將於下周三（30日）公布2025年度中期業績，綜合多間券商預測顯示，普遍預期集團第二季度列帳基準稅前利潤為69.86億美元，以去年第二季錄得89.06億美元作比較，按年下跌約21.6%。上半年列帳基準稅前利潤料為164.7億美元，較去年同期215.56億美元，跌23.6%。分析指，滙控有能力保持派息及進行回購，雖然其估值合理，惟上升空間不多。

 

滙控預測 | 券商料滙控次季稅前利潤跌22%，料回購30億美元

（資料圖片）

 

溫傑料滙控派息10美仙，回購規模達30億美元

 

　　香港股票分析師協會理事溫傑向《經濟通通訊社》表示，預期滙控第二季收入將按年錄得增加，但隨著「部分數會在今年第二季入帳」，故料成本或會按年增加不少，並指出由於現時經濟和商業房地產的情況，料預期信貸損失在今年第二季或會大幅增加，料可能增至9億美元以上，預期第二季的列帳基準稅前利潤或會出現較為顯著的倒退。

 

　　對於派息，他預期滙控中期將派息0.1美元，並預期在今年首三季也會派息0.1美元，全年今年基本派息比率為50%，料將在第四季派息中反映，現時滙控的普通股權一級資本比率（CET1）比較高，有能力保持派息以及進行回購，預期將宣布新一輪將回購規模將達30億美元。

 

溫傑：換主席影響不大，滙控估值合理惟上升空間不多

 

　　據報滙控啟動新一輪主席遴選工作，以接替現任主席杜嘉祺（Mark Tucker），溫傑認為，換主席對滙控的業務影響不大，「很多策略性方向都定了」，包括把非核心資產出售，增加在亞洲、中國以及香港做更多資源投放等。

 

　　滙控近日股價穩守100元以上，這是自2008年10月金融海嘯以來，時隔超過6100日後，首度重返「紅底股」行列。溫傑指出，現時滙控的估值合理，但現時水平進一步上升空間可能不是太多，現已達合理值水平，認為短期上升空間不是太多，也要根據市場氣氛去做判斷，建議投資者可趁股價回調時買入。

 

摩通上調滙控目標價至118元

 

　　摩通發表研究報告指，將滙控2026年12月的目標價由108元，上調9.3%至118元，評級維持「增持」，上調滙控目標價以反映摩通將無風險利率假設由4%調降至3%，並預計滙控第二季的銀行業務淨利息收益（Banking NII）按季跌1%，主要是期內淨息差收窄，以及貸款按季持平。

 

　　摩通表示，港元拆息（HIBOR）第二季下跌，對滙豐管理層早前指引今年銀行業務淨利息收益約420億美元的目標構成潛在風險。

 

高盛料滙控次季基本稅前利潤跌24%

 

　　早前高盛發表研究報告指，預測滙控第二季基本稅前利潤為84億美元，按年下跌8%，主要受收入持平、成本溫和增長及信貸成本上升所影響，維持滙控「買入」評級，港股目標價由93港元上調至109港元，滙控倫敦目標價由985便士上調至1020便士。

 

　　高盛預期，公司第二季銀行業務淨利息收入約為105億美元，較上季減少1億美元，主要由於香港銀行同業拆息按季下跌約200個基點，可能導致2億美元的負面影響，但匯率變動及結構性對沖再投資應可部分抵銷香港帶來的負面影響，而在非銀行業務淨利息收入方面，預計第二季按年增長12%，主要受惠於財富管理業務持續錄得雙位數增長。

 

　　高盛預期，公司全年信貸成本率將處於管理層指引範圍30-40個基點的上限。由於香港銀行同業拆息下降及香港商業房地產借款人獲得紓緩，該行已調低先前的假設，預計第二至第四季的信貸成本率分別為44、41及40個基點，第一季為37個基點，使全年達到41個基點，與市場預期大致相符。

 

撰文：經濟通採訪組記者吳仲賢

 

【你點睇？】泰、柬兩國於邊境爆發武裝衝突，你認為如衝突持續升級，中國是否應該介入為地區局勢降溫？► 立即了解

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03931

中創新航

21.200

異動股

01199

中遠海運港口

6.460

異動股

02904

大同集團

2.500

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03931 中創新航
  • 21.200
  • 01199 中遠海運港口
  • 6.460
  • 02904 大同集團
  • 2.500
  • 02617 藥捷安康－Ｂ
  • 37.250
  • 01520 天機控股
  • 1.580
股份推介
  • 09992 泡泡瑪特
  • 245.200
  • 目標︰$300.00
  • 02233 西部水泥
  • 2.080
  • 目標︰$2.25
  • 03339 中國龍工
  • 2.680
  • 目標︰--
  • 01548 金斯瑞生物科技
  • 17.840
  • 目標︰$19.50
  • 08275 中國新消費集團
  • 0.149
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 118.000
  • 00700 騰訊控股
  • 550.500
  • 00005 滙豐控股
  • 101.000
  • 00388 香港交易所
  • 435.800
  • 00001 長和
  • 53.450
報章貼士
  • 01179 華住集團－Ｓ
  • 26.400
  • 目標︰--
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 18.480
  • 目標︰$21.00
  • 01478 丘鈦科技
  • 11.660
  • 目標︰$12.00
熱炒概念股
即時重點新聞

25/07/2025 17:13  《盤後部署》恒指終止五連升惟仍錄得淨流入，泡泡瑪特趁回調可吼

25/07/2025 19:19  機管局：一直就11 SKIES項目與新世界發展保持密切溝通

25/07/2025 17:00  京東(09618)啟動新增長計劃，未來3年引入千個海外新品牌

25/07/2025 16:34  證監與廉署聯合行動拘捕兩名上市公司前高層，涉市場操縱及貪污

25/07/2025 16:36  【滙控預測】券商料滙控次季稅前利潤跌22%，料回購30億美元

25/07/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近２０２億元，買盈富基金沽快手

25/07/2025 08:55  【大行炒Ｄ乜】大摩上調飲料股評級，滙證升潤地目標近兩成

25/07/2025 16:35  《財資快訊》美電軟報７﹒８４８９，一周拆息較上日微升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

穩定幣 | 滙研:穩定幣市場不影響聯匯，惟憂擠提衝擊金融市場新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

滙控預測 | 券商料滙控次季稅前利潤跌22%，料回購30億美元新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 上半年財收跌支出增，國債發行創新高，滬指連升五周新文章
品味生活
生活
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

蛇年「太陰化忌」：應對經濟低迷的財政壓力與情緒低落，四大心態調整啟示
人氣文章

市場最熱點

溫傑星期四｜Tesla、Alphabet績後部署策略？｜商湯折讓配股不跌反升？｜藥明生物盈喜 仲有力再上？
人氣文章

影視娛樂

真相猜情尋｜揭彭楚盈白骨案5大疑點，86歲方曼生再受訪問：好多嘢好政治，我nothing to hide 1
DIVA CHANNEL
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

日本人氣雜貨店3COINS登港！盤點女生必收的3大美容好物，CP值超高！
人氣文章

港女講男．妮洛

在交友App認識的對象，總是發展得特別快！人來人往、快來快去是拍拖新常態？
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

尖沙咀五星酒店聯乘香水主題下午茶！鮮嫩番石榴龍蝦肉卷、香烤焦糖巴斯克芝士蛋糕、清新西柚乳酪杯，為夏日充電！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
應用八字中「用神」與「忌神」 結合中藥調理　減電療副作用促康復 
人氣文章
名人健康丨61歲林雪臉部巨黑斑引熱議，欵似重現300磅巨腩，影響健康引關注新文章
人氣文章
照顧者壓力大 情緒出現問題應找心理醫生 嘉賓：「雖然很貴，但是值得的，他救了我一命！」
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/07/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/07/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/07/2025 21:06
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 25/07/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話25/07/2025
穩定幣 | 滙研:穩定幣市場不影響聯匯，惟憂擠提衝擊金融市場
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

台海南海戰雲密布，誰主導未來？

25/07/2025 07:44

大國博弈

開市Go | 中美經貿會談周日登場，美歐近握手，商湯引入投資...

24/07/2025 08:49

關稅戰

美元「溫水煮蛙」式下跌？

23/07/2025 11:36

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處