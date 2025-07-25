穩定幣 | 滙研:穩定幣市場不影響聯匯，惟憂擠提衝擊金融市場

《穩定幣條例》將於8月1日生效，滙豐環球研究發表報告，認為即使日後港元穩定幣供應增長，亦不會對聯匯制度有影響，體系內的港元總量並未改變，惟若一旦穩定幣出現「擠提」，仍有可能衝擊香港金融市場。

（AP圖片）

報告稱，當每一元港元穩定幣被創造，發行人需要持有儲備，若儲備以港元持有，穩定幣的發行僅是將法定港元從購買者移至發行人，體系內的港元總量並未改變。

對於聯繫匯率制度而言，發行商將港元穩定幣的儲備金以高質素流動美元資產形式持有的話，雖被視為資金由港元流出至美元，但情況與其他港元流出並沒有本質區別，金管局會「入市」干預。只要金管局維持足夠的外匯儲備以完全覆蓋貨幣基礎，穩定幣的發行及相關的儲備管理將不會改變港元掛勾的機制或削弱金管局維持港元掛勾的能力。

只要金管局外匯儲備足夠覆蓋，無損港元掛勾能力

該行指出，雖然港元穩定幣不會動搖聯繫匯率本身，惟一旦穩定幣遭用戶「擠提」，即用戶集中贖回，發行人被迫迅速拋售持有儲備來應付資金需求，仍可能對香港金融市場產生一定影響。若儲備以港元持有，可能令相關港元資產價格出現波動；若儲備以美元持有，則或對美元兌港元匯率帶來短期波動。

該行認為，即使有嚴格的儲備與託管要求，可以降低相關風險，但無法完全免除，相信金管局會對此密切關注。

人民幣穩定幣初期最有可能與離岸人民幣掛勾

報告指，香港在穩定幣方面的經驗可作為試驗平台，讓內地監管機構了解這個生態系統如何影響經濟、金融市場、企業行為和消費者。內地監管機構可觀察穩定幣對跨境支付或貿易結算的影響，看到穩定幣是否會產生金融穩定風險，是否能為消費者提供足夠保護，以及反洗錢及打擊資助恐怖主義財務控制措施是否被證明足夠。香港的穩定幣也可讓內地企業有機會通過香港參與數碼生態系統，而不違反內地的資本管制。

該行認為，未來可能會看到與人民幣掛勾的穩定幣，最有可能在初期與離岸人民幣掛勾，並用於一些跨境貿易支付，也可能用於機構投資者的代幣化資產交易。這將符合人民幣國際化的策略，並有助於解決美元在數字資產領域主導地位的潛在疑慮。

撰文：經濟通採訪組

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