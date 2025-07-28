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老鋪黃金料中期盈利升近3倍，股價反下挫創逾2個月低，大行力撐可趁低吸？

28/07/2025

　　「新消費F4」之一、有黃金界「愛馬仕」之稱的老鋪黃金(06181)發盈喜，預期中期淨利潤升最多2.9倍，收入增最多2.55倍，大行普遍給予目標價1000元以上，惟股價仍延續近期跌勢，今日(28日)再跌逾4%低見728港元，為連續第9日下跌，創逾2個月新低，且較7月初創出的歷史最高位(1108港元)回落近34%，可否趁低吸納？應如何部署？

 

老鋪黃金料中期盈利升近3倍，股價反下挫創逾2個月低，大行力撐可趁低吸？

（老鋪黃金官網截圖）


老鋪黃金：品牌影響力持續擴大　料中期淨利潤升最多2.9倍


　　老鋪黃金預期截至6月30日止中期淨利潤約22.3億至22.8億元人民幣，增長約2.79至2.88倍，非國際財務報告準則計量經調整淨利潤約23億至23.6億元人民幣，增長約2.82至2.92倍。


　　集團指，中期銷售業績含稅收入約138億至143億元人民幣，升2.4至2.52倍，收入約120億至125億元人民幣，增長約2.41至2.55倍，而收入和淨利潤增加主因品牌影響力持續擴大形成的市場顯著優勢，帶來線上線下店舖整體營收大幅增長，以及產品持續優化、推新迭代，支持線上線下營收持續增長。

 

花旗：中期業績符預期估值具吸引力　予目標價1084元

 

　　花旗發表研報指，老鋪黃金中期業績大致符合市場預期，但高於該行預測，主要由於收入較預期強勁。期內收入大幅增長241%至255%，達到120億至125億元人民幣，主要受線下同店銷售增長及線上銷售增長所帶動。核心淨利率由2024年上半年的17.4%擴大至2025年上半年的18.9%至19.2%，顯示強勁的營運槓桿效應已超過毛利率可能收窄的影響。


　　花旗提到，老鋪黃金已從高位回落超過30%，主要由於市場重新調整預期及資金流向變化。目前該股2025年及2026年預測市盈率分別為25.1倍及18.6倍，估值水平具吸引力，維持「買入」評級，目標價1084港元。

 

高盛：中期淨利潤符預期　維持目標價1090元

 

　　高盛稱，老鋪黃金預計中期淨利潤介乎22.3億至22.8億元人民幣，按年增長279%至288%，中位數為22.55億元人民幣，按年升284%，符合該行預期的22.59億元人民幣，而銷售額較該行預測低4%至7%，介乎120億至125億元人民幣之間，按年升241%至255%。


　　高盛指，不太擔心老鋪黃金上半年銷售額低於預期，因為這可能主要由於5月及6月下旬開設的新店貢獻較小所致，上調公司2025年純利預測1%至48億元人民幣，以反映較佳的淨利潤水平，但維持全年銷售預測270億元人民幣，目標價維持1090港元不變，評級「買入」。


野村：上半年持續穩健增長　升目標價至1148元

 

　　野村表示，老鋪黃金上半年持續穩健增長，料中期經調整淨利潤約23億至23.6億元人民幣，按年增282%至292%，高於市場預測的17.6億元人民幣，符合買方預測的22億至24億元人民幣。相信利潤預告將消除部分投資者對於老鋪黃金財報盈利可能弱於買方預期的疑慮。與此同時，老鋪黃金上半年淨利潤率改善至約19%。公司在上半年優化了產品供應，並提高營運效率，從而部分減輕了金價強勁對其毛利率的負面影響，目標價由1023港元升至1148港元，評級「買入」。

 

　　中金稱，考慮老鋪黃金優異的業績增長，分別上調其2025、2026年每股盈餘預測16%、7%至26.55、35.45元。考慮目前行業預期及估值有所波動，暫維持目標價1079.06港元不變，分別對應38倍、28倍2025年、2026年市盈率，維持「跑贏行業」評級。

 

大摩：中期淨利潤較預期稍低　下半年定價策略更關鍵

 

　　摩根士丹利指，老鋪黃金預料中期收入按年增長241%至255%，淨利潤按年升279%至288%，較該行預期低5%，但較市場普遍預期高10%至12%。雖然金價上漲帶來毛利率壓力，但老鋪黃金只在今年2月調整過一次零售價，經營槓桿仍推動淨利潤率擴張至介乎17.8%至19.2%，考慮到公司一般一年調價兩次，預期下半年定價策略將更為關鍵，而下半年基數預期也較高。


　　大摩又指，老鋪黃金股價自7月初高位已回調約29%，反映市場下調盈利預期及對金價上漲的擔憂，若下半年加價幅度低於10%，預期利潤壓力或持續存在，但如果高於10%，則相信公司需推出新產品來抵銷需求風險，予「與大市同步」評級，目標價1055港元。

 

溫傑：技術走勢差兼累積升幅仍大　近700元且技術見底才可吼

 

老鋪黃金料中期盈利升近3倍，股價反下挫創逾2個月低，大行力撐可趁低吸？

（溫傑）

 

　　香港股票分析師協會理事溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，老鋪黃金預期中期收入增241至255%，盈利升279至288%，而此前花旗料其中期收入升兩倍，盈利升260%，可見勝於市場預期，但股價反而沒有上升，走勢更差，其實由7月8日的高位1108元跌至現價，跌幅已不算小，不過，其盈喜只提到品牌效應，加上產品優化，所以線上線下收入提升，相比此前藥明生物(02269)盈喜提出6個原因，其盈喜不夠具體實在，例如沒提到做了甚麼品牌令表現特別好，以及賣多了甚麼令產品結構提升，故市場反應麻麻。

 

　　溫傑續指，老鋪黃金全年每股盈利已達25元人民幣，即差不多27港元，最新預測市盈率約28倍，其實不算很貴，比泡泡瑪特(09992)還便宜，而上半年盈喜亦比預期好，若下半年業績能保持，其實頗「得人驚」，奈何技術走勢太差，下一橫行區去到5月時約710、720元，若很想買入，建議先看其會否回到700元附近，且已在技術上找到低位穩定下來，始終作為一隻一年升了15倍的股份，其累積升幅實在太多，很多人在任何時間沽貨都有利潤，故雖然其盈喜比預期好，且估值未必很貴，但情願博泡泡瑪特，而老鋪黃金無論如何應待其在技術上見底才吼。

 

　　老鋪黃金今日跌4.12%收報733元，連跌9日，累積跌幅17.45%，成交20.02億元。至於其他「新消費F4」，泡泡瑪特升0.82%報247.2元，蜜雪集團(02097)跌4.98%報462.2元，毛戈平(01318)跌2.3%報99.85元。其他新消費股表現各異，布魯可(00325)跌2.83%報127.3元，巨子生物(02367)升0.44%報57.75元，滬上阿姨(02589)升0.44%報136.7元，古茗(01364)跌2.52%報23.2元。

 

老鋪黃金料中期盈利升近3倍，股價反下挫創逾2個月低，大行力撐可趁低吸？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫傑分析，請按此


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