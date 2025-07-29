開市Go | 傳美暫停對華科技限制，中央呵護育兒，藥明康德盈喜

要聞盤點

1、道指日內先升後倒跌，納斯達克與標普500指數則續創新高。市場聚焦美歐貿易協議、科技巨企將於本周公布的季績、聯儲局利率決議，以及多項重磅經濟數據，投資者情緒在謹慎中同時抱持樂觀。道指收市倒跌64.36點，跌幅為0.14%，報44837.56點；標普500指數升1.16點，或0.02%，報6389.80點；納指升70.27點，或0.33%，報21178.58點。納指盤中一度高見21202.18點，標普500指數曾升至6401.07點，兩者再創盤中新高。中國金龍指數跌53點。日經期貨截至上午7時56分上升5點。

2、中美經貿團隊周一在斯德哥爾摩展開新一輪會談，據美國財政部發言人稱，雙方首日談判已結束，周二將繼續磋商。美國總統特朗普於會談前透露，雙方已非常接近達成一項重大協議。

3、中美談判期間，英國《金融時報》引述消息指，美國已凍結對中國科技出口限制，以避免影響貿易磋商，確保協議達成。

4、美國總統特朗普宣布，縮短俄羅斯總統普京與烏克蘭達成和平協議限期至10至12天。他此前稱，若未達成協議，俄羅斯將面臨美國經濟制裁。

5、馬來西亞總理稱，泰國與柬埔寨同意停火，協定於當地時間28日午夜生效，雙方領導人均證實達成一致。

6、中共中央辦公廳、國務院辦公廳發布《育兒補貼制度實施方案》，3歲以下嬰幼兒每孩每年補貼3600元，預計惠及逾2千萬家庭，相關發布會將於今日下午2時舉行。

7、2025年全國工信部門座談會在京召開，強調新能源汽車行業整治成效，加強光伏治理，推動落後產能退出及國家標準體系建設。

8、香港6月出口按年增長11.9%，連升16個月但低於預期；進口按年增長11.1%，亦低於市場預期；貿易帳赤字589億元，擴大至前值的兩倍以上。

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