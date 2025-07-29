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美股 | 投資者情緒審慎樂觀，納指與標指數續創新高

29/07/2025

美股 | 投資者情緒審慎樂觀，納指與標指數續創新高

 

　　市場聚焦美歐貿易協議、科技巨企將於本周公布的季績、聯儲局利率決議，以及多項重磅經濟數據，投資者情緒在謹慎中同時抱持樂觀。道指日內先升後跌，納斯達克與標普500指數則續創新高。

 

　　道指收市倒跌64.36點，跌幅為0.14%，報44837.56點；標普500指數升1.16點，或0.02%，報6389.80點；納指升70.27點，或0.33%，報21178.58點。納指盤中一度高見21202.18點，標普500指數曾升至6401.07點，兩者再創盤中新高。

 

　　美國總統特朗普宣布與歐盟達成關稅協議，將歐洲商品進口關稅統一降至15%，大幅低於先前威脅的30%，並稱美國將向未談判的國家徵收15%至20%的統一關稅。協議化解了美歐潛在的貿易戰危機，提振市場對全球經濟風險的風險偏好，為科技股等風險資產帶來支撐。

 

　　重磅股方面，特斯拉(US.TSLA)收市升3%，英偉達(US.NVDA)升1.9%，蘋果(US.AAPL)升0.1%，Meta(US.META)升0.7%，微軟(US.MSFT)跌0.2%，亞馬遜(US.AMZN)升0.6%，AMD(US.AMD)升4.3%。

 

科技巨企將公布業績

 

　　隨著Meta、微軟、亞馬遜和蘋果將於本周公布業績，市場集中於大型科技企業AI資本開支展望，並密切關注企業對生成式AI、雲計算與超大規模計算基礎設施的投資動向，以判斷高估值板塊的合理性。

 

　　聯儲局將於周三（30日）結束政策會議，市場普遍預計將維持利率不變，市場重點料轉向主席鮑威爾對9月減息的可能性。

 

美元兌日圓持續攀升

 

　　美匯指數顯著回升，報約98.65，較前一個交易日上漲1%。美元兌日圓持續攀升，收盤報約148.54，較前一交易日上漲約0.54%。　歐元兌美元高位回落，開盤後持續向下，報1.159，下跌1.43%。

 

　　現貨黃金及紐約期金走勢明顯承壓，反映市場風險偏好提升和美元走強的綜合影響。現貨金價約報每盎司3315美元，較上周五落0.6%。紐約期金報每盎司3369美元，單日下跌0.6%。

 

　　國際原油市場氣氛明顯轉強，受美歐新貿易協議、中美就關稅展開談判，以及俄烏局勢緊張升溫預期帶動，紐約期油升至66.93美元，單日漲幅逾2.7%，布蘭特期油升至69.51美元，升幅2.7%。

 

撰文：經濟通國金組

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