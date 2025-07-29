盤前攻略 | 美股高位徘徊觀望 港股好淡雙方審慎料續兩萬五整固

美國聯儲局即將開始議息，雖然預期將維持利率不變，但觀望會否出現9月減息預告，加上市場觀望中美會談及7月份PCE等消息，隔晚美股頂位徘徊；納指升70點報21178創新高，標普升1點報6389創新高，道指跌64點報44837。

（網絡圖片）

中概股走勢偏軟；阿里巴巴升1.77%報122.15美元，拼多多跌1.43%報116.76美元，京東升0.12%報33.22美元，百度跌1.54%報89.40美元，理想跌1.32%報29.19美元，小鵬跌0.16%報18.94美元，蔚來跌1.83%報4.83美元，嗶哩嗶哩跌2.23%報22.84美元，金山雲跌3.48%報15.25美元，新東方升1.35%報47.31美元，好未來升2.50%報10.25美元。

夜期報跌，ADR普遍跑輸

恒指夜期跌138點報導25367。ADR普遍跑輸港股；騰訊(00700)ADR較港股低0.95%，折合550.2港元；美團(03690)ADR較港低1.31%，折合127.7港元；友邦(01299)ADR較港股低0.50%，折合73.7港元；滙控(00005)ADR較港股高0.12%，折合101.2港元；小米(01810)ADR較港股低0.98%，折合56.2港元。

好友轉趨審慎，淡友審慎略見進取，待消息出燼後對決

上日港股先升後回，整體市場在美國議息結果公布前都傾向觀望，目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現跌139點，報25393，恒指料跟隨低開過百點。

參考恒指牛熊證街貨分布，上日牛證區域再向上新增200點區域，但兩新增區25200至25299及25300至25399分別只增加190張及111張對應期指張數街貨，反映牛友心態亦有所收斂，未有進取部署向上。而近期捱打的熊友則在近期高位25800上下繼續部署回吐，25800上方街貨量日漸累積，最新25800至25899區域上日淨增233張對應期指張數至1073張，成為最重貨區兼最多新增區域，反映熊友已開始押注大市見頂回調。即市支持先參考上周五低位約25300水平。

【你點睇？】台灣地區「大罷免」失敗，你對兩岸關係回暖是否抱有信心？► 立即投票