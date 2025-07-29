發債抽水｜中興通訊擬發CB，股價回調值得吸納嗎？
29/07/2025
嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/07/2025 12:42
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/07/2025 12:42
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 29/07/2025 12:42
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 29/07/2025 12:25
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