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發債抽水｜中興通訊擬發CB，股價回調值得吸納嗎？

29/07/2025

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=ppEtUh5G_po

 

 

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