開市Go | 中美延長關稅暫停期，美施壓俄停戰，理想新車降價

要聞盤點

1、美股周二（29日）走軟，主要指數悉數先升後回，投資者轉向觀望即將於周三（30日）公布的聯儲局貨幣政策決議。市場情緒謹慎，反映企業季績表現參差不齊，以及全球經貿局勢仍存不確定因素。道指收市跌204.57點，或0.46%，報44632.99點；標普500指數跌18.89點，或0.30%，報6370.88點；納指跌80.29點，或0.38%，報21098.29點。納指早盤一度高見21303.96點，標普500指數曾升至6409.26點，兩者再創盤中新高，但隨後反覆回落。中國金龍指數跌103點。日經期貨截至上午7時38分上升37.5點。

2、中美經貿團隊結束斯德哥爾摩會談，雙方同意推動延長90天關稅休戰協議，未宣布任何突破，或為特朗普與習近平會晤鋪路。

3、美國財長貝森特稱美中對話廣泛且令人滿意，預計90天內再會談，中方貿易談判代表李成鋼稱，雙方將繼續推動美方已暫停的對等關稅24%部分以及中方反制措施如期展期。

4、美國總統特朗普宣布，俄羅斯須在10天內與烏克蘭達成協議，否則將對俄羅斯加徵關稅，並強調美國石油供應充裕，不擔心對俄制裁後的石油問題。

5、美國商務部長盧特尼克表示，計劃兩周內公布製藥行業政策，或對海外生產徵收巨額關稅。

6、特朗普總統數字資產顧問委員會執行董事Bo Hines表示，白宮周三將發布加密貨幣政策報告。

7、美國6月JOLTS職位空缺743.7萬個，低於預期；6月商品貿易赤字縮至860億美元，進口減4.2%，出口跌0.6%。

8、國際貨幣基金組織將今年全球經濟增速上調至3.0%，並預期中國經濟增速升至4.8%，反映上半年經濟活動強於預期。

9、中國光伏行業協會發布闢謠公告，稱部分自媒體發布的關於光伏行業反內捲，特別是多晶矽方面工作的新聞，相關內容與實際情況嚴重不符，強調將依法推進反內捲工作，避免惡性競爭。

10、香港金管局宣布穩定幣發行人監管制度將於8月1日生效，料最快於明年初發穩定幣牌照，首階段只會發出數個牌照，機構應於9月30日前提交申請。

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