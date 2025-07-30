科技股｜小米AI眼鏡銷量超預期，惟短期難成股價催化劑？
30/07/2025
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/07/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 30/07/2025 21:33
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/07/2025 16:40
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