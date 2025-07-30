恒生中期少賺30%至68.8億元，第二次中期息1.3元

恒生銀行(00011)公布截至今年6月30日止中期業績，純利68.8億元，按年跌30%；每股盈利3.34元；派發第二次中期股息1.3元，上半年每股派息合共為2.6元， 按年增8.3%。該行擬展開最多達30億元股份回購。





期內，營業溢利下跌25%至85.49億元。除稅前溢利80.97億元，按年下跌28%；而扣除預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥前的營業收入淨額則增加3%至209.75億元。

恒生擬回購最多30億元股份，料6個月內完成

恒生宣布擬展開最多達30億元股份回購，預期於6個月內完成。





該行公布截至今年6月底止中期業績，總收入增加3%至209.75億元。其中，淨利息收入減少7%至143.39億元，主要是平均總客戶貸款減少3%及市場利率下調；淨利息收益率按年減少30個基點至1.99%。





*淨利息收入減少7%，淨利息收益率跌30個基點*





期內，淨服務費收入增長23%至31.47億元；以公平價值計入收益表之金融工具收入淨額增加280%至107.16億元；保險服務業績上升14%至13.57億元；財富管理業務收入增加23%至41.15億元。





*平均普通股股東權益回報率跌4.5個百分點*





上半年平均總資產回報率0.8%，按年下跌0.4個百分點；平均普通股股東權益回報率7.9%，按年跌4.5個百分點。





於今年6月底止，恒生普通股權一級資本比率、一級資本比率及總資本比率分別為21.3%、23.3%及24.9%，均高於監管規定。

恒生中期信貸減值提撥增至49億元，不良貸款比率升至6.69%

上半年除稅前溢利80.97億元，按年下跌28%，由於增加撥備，預期信貸損失達49億元，不良貸款比率6.69%。

期內，恒生預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥增加33.61億元至48.61億元，其中25.4億元來自香港商業房地產。

*香港商業房地產信貸減值提撥佔52%*

總減值貸款則由去年底510億元增至6月底止550億元，主要反映若干已減值企業貸款的評級下調扣減貸款撇銷。於6月底，總減值貸款對總客戶貸款比率6.69%，較去年同期5.32%上升137個基點。

*房地產行業持續面對信貸壓力*

恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵在業績報告中指出，房地產行業持續面對信貸壓力，但相信審慎風險管理有助銀行為未來打好基礎。她亦稱，該行資本雄厚，普通股權一級資本比率21.3%，反映能夠應對未來的風險及機遇，在繼續支持客戶的同時，為股東帶來可持續的回報。

她亦指出，資本市場出現初步復甦，住宅房地產亦有好轉跡象，對香港的長遠增長前景保持樂觀。

恒生：下半年不確定性持續不排除提高撥備，但無損派息能力

恒生銀行(00011)執行董事兼行政總裁施穎茵在記者會上指出，預期下半年市場不確定性持續，因此若經濟及市場沒有進一步改善，不排除繼續提高撥備。不過，她稱，成立「壞帳銀行」不在其計劃之內。

施穎茵強調，恒生於上半年所作出撥備及不良貸款比率數字，不會影響該行派息能力，因基礎業務增長動力持續。她亦稱，上半年提高撥備等屬於周期性措施，以準備好抵禦不確定性有機會帶來的壓力，但一切並不代表對未來前景看法。

被問及回購及其後派息看法，施穎茵則指出，為股東帶來可持續回報目標不變，且對基礎業務增長有信心，該行資本雄厚，可抵禦各種挑戰。

*香港商業房地產(CRE)無抵押貸款中投資級別佔95%*

恒生銀行上半年該行撥備有52%來自香港商業房地產(CRE)。施穎茵指出，上半年本港CRE貸款佔比約15%，按年微跌1個百分點。而當中有抵押貸款佔63%，但其餘無抵押貸款中亦有95%屬投資級別，可反映該行經營信心。

恒生銀行風險監控及合規總監張家慧亦稱，於上半年，恒生有將債務有售予第三方，但為數不多，且均與客戶協調，以尋求對該行及客戶的最高回報。

*重組業務架構目前為止已告一段落*

淨利息收益率方面，施穎茵亦提到，就算有下調壓力及存在不確定性，但該行對核心業務增長看法樂觀，且上半年淨利息收益率1.99%仍高於市場平均。

施穎茵稱，重組業務架構目前為止已告一段落。裁員以外，施穎茵稱，該行亦有新增新職位，例如財富、風險管理及體驗團隊。

撰文：經濟通採訪組

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