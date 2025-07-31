普拉達 | 中期盈利遜預期，大行齊降目標股價插逾一成仍未宜撈？

國際奢侈品牌普拉達(01913)公布業績，中期盈利按年微升0.6%至近4億歐元，收益淨額增9%至約27億歐元，惟第二季按固定匯率計算銷售額僅增6.1%，比首季增幅12.5%明顯放緩。績後多間大行都指其業績差過預期，齊下調目標價，股價今早(31日)低開3.9%後跌幅急擴，半日插逾一成低見40.25元，創自去年1月以來新低，不過大行普遍仍予目標價60元以上，其中大摩指其在奢侈品行業中仍屬表現優異，可否低撈博反彈？抑或仍未宜吸納？

（AP圖片）



中期盈利按年升0.6%至3.86億歐元 收益淨額增9%



普拉達公布，截至6月30日止中期盈利約3.86億歐元，按年升0.6%，每股盈利0.151元歐元，不派中期股息。期內錄非經常性開支1125.1萬歐元，主要與收購知名時裝品牌Versace范思哲有關，該交易預期將於下半年完成。

按固定匯率計，上半年收益淨額27.4億歐元，按年增加9%；計及匯兌波動，則升7.5%。零售銷售淨額增加10%，其中Prada品牌零售銷售淨額減少2%，而Miu Miu零售銷售淨額增加49%。按地區來看，所有地區零售銷售淨額均錄增長，亞太區增長10.4%，歐洲增長8.6%，美洲增長12.4%，日本增長4.3%，中東增長25.7%。經調整EBIT為6.19億歐元，升7.6%，毛利率為80.1%，升0.3個百分點，主要由於生產費用承擔增加及物流成本降低所致。期內開設14家新店舖及關閉3家店舖後，於6月30日經營620家店舖。

集團稱，2025年上半年面對行業及宏觀挑戰，集團仍錄得穩健業績。展望未來數月，集團的策略目標維持不變，但必須在審慎行事與繼續以長遠目光進行投資之間取得適當平衡。儘管當前環境下需保持警惕及靈敏，管理層始終堅持其策略，堅定其實現穩健、可持續及

高於市場增長的宏偉目標。另集團指，Marina Sylvia Caprotti已辭任獨立非執行董事，而Ilaria Resta已獲委任為獨立非執行董事，自昨日起生效。

大摩：次季業績遜預期 降目標價至62元

摩根士丹利發表研報指，受到跨境旅客奢侈品消費放緩影響，普拉達第二季業績遜預期，按固定匯率計算銷售額按年增長6.1%，對比首季為12.5%及市場預期為9%。期內Prada與Miu Miu品牌收入均略低於預期，雖然同店銷售增長約9%，但似乎缺乏經營槓桿，導致上半年經調整EBIT較預期低3.1%。

大摩認為，國際旅遊負面影響將在夏季達到高峰，第三季銷售預測可能下調，目前最新預測按固定匯率增長8.3%，此前預測為10.4%。預期普拉達的股價或面臨壓力，將目標價從66元降至62元，仍維持「增持」評級，續列行業首選，集團第二季在奢侈品行業中仍屬表現優異，依然看好Prada與Miu Miu品牌吸引力與未來增長動能。

麥格理：上半年淨利遜預期 降目標價至60元

麥格理稱，普拉達上半年銷售額按固定匯率計算按年上升9%，大致符合該行預測。由於收購Versace的非經常性成本，淨利按年僅升0.6%，與該行預測相差7%，下調其2025至27年各年淨利預測各7.6%、7.1%及6.6%，以計入上半年業績與品牌投資，目標價由65元下調至60元，評級「跑贏大市」。

報告引述管理層預期至8月底，日本及歐洲的整體旅遊客流量按年將轉為平穩。公司將優先提升品牌價值，並相信透過營運槓桿仍有改善盈利能力的空間。管理層相信，Miu Miu在許多國家的滲透率仍然偏低，在品類和組合方面仍有進一步改善的潛力。

里昂：旅遊消費需求持續承壓 降目標價至50元

里昂表示，普拉達上半年業績表現略遜預期，收入錄27.4億歐元，較該行及市場預期低2%，主要因Prada與Miu Miu品牌零售淨銷售均稍遜預期，分別跌3.6%及升40%。渠道結構優化帶動毛利率超預期，但收購Versace相關成本及銷售疲軟，令淨利潤低於預期。第三季至今旅遊消費需求持續承壓，料Miu Miu品牌面對最大的按年比較基數壓力。

該行將普拉達2025至27年淨利潤預測下調5%至6%，基於Prada與Miu Miu銷售額預測下調、廣告及促銷開支和銷售成本預測獲上調；降估值基礎，以預測未來一年企業價值對EBIT約9倍計(原先為13倍)，目標價由72元降至50元，但維持「跑贏大市」評級，因Miu Miu市場份額仍在增長，且風險回報比具吸引力。

郭家耀：貿易戰及息口環境仍不明朗 現階段吸有風險

（郭家耀 facebook截圖）

港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀指，目前整個奢侈品市場都受經濟環境影響，大家的消費模式和以往有頗大分別，二線奢侈品牌表現更差，普拉達今次業績亦比預期差，也與這個大環境有關，似乎短期內難有太大改變。再者，大家看到往後貿易戰及息口環境仍有些不明朗，可能在消費開支方面仍會較保守，雖然普拉達今日股價有較大幅調整，但現階段吸仍會有些風險，不宜只著意其股價是否低，最主要看整個消費市道是否出現較明顯轉變，譬如關稅及貿易戰的影響很可能會陸續浮現，若物價高企而各國央行繼續放寬貨幣政策的空間不多，大家的消費意欲自然也受打擊，此看法未有轉變前，可能對此類高端消費股及奢侈品牌都會有影響。雖然普拉達現時市盈率與歷史平均比較不算貴，但要重上以往高市盈率，就要令大家相信以往消費升級及消費者追求奢侈品牌的「故事」再回來，短期看來不容易，故其股價於低位徘徊的可能性更大，就算再跌空間未必太大。

普拉達半日跌12.61%收報40.9元，連跌5日，累計跌幅15.84%，成交2.48億元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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