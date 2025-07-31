異動精選 | 藥明康德配股大抽水應聲下跌，減息預期落空房地產股齊挫
31/07/2025
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/07/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 01/08/2025 00:52
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