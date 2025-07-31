美團 | 傳已遭南非股東減持，疊加外賣戰未停歇，美團再插逾4%未宜博反彈？

美團(03690)主要股東南非Prosus早前唱淡美團國際擴張前景，直言不排除減持美團股份，據《彭博》近日報道，Prosus過去兩周已出售約2.5億美元美團股份，且未來可能繼續減持。另方面，儘管中央近期積極「反內捲」，內地外賣大戰卻未有停歇，美團早前推出外賣集合店「浣熊食堂」，疑似回應京東(09618)推出的「七鮮小廚」，兩大平台近日齊公布相關訂單大增，反令市場更擔心，股價連日下跌，其中美團今日(31日)再跌逾4%，仍未可博反彈？

（AP圖片）

傳遭Prosus減持套現2.5億美元 仍有約40億美元持股



據知情人士透露，在美團宣布計劃進軍包括巴西在內的部分Prosus所在的外賣市場後，Prosus已開始減持其持有的美團股份。過去兩周，Prosus已出售了約2.5億美元的美團股票，且可能會繼續減持。報道指，Prosus將把所得款項進行再投資，用於加碼旗下其他電商品牌。



截至本周二(29日)，Prosus在美團持有約2.575億股股份，按當日收市價計算，市值約為42億美元，佔比不足5%，故繼續減持亦毋須按例作股權披露。Prosus拒絕就是次出售美團股份置評，但就報道內容表示，Prosus的優先事項是打造自己的生態系統，既樂意保留一些少數股權，也樂於在某些情況下減持部分持倉。

美團進軍巴西外賣市場 影響Prosus旗下iFood業務

（Shutterstock）

值得一提，今年5月，美團創始人王興宣布計劃投資10億美元進軍巴西外賣市場，欲在當地建設全國性即時配送網絡。根據與巴西方面的協議，美團旗下外賣品牌Keeta將為當地合作夥伴提供綜合的服務、多樣化的營銷工具和數字化運營工具，支持當地餐飲商戶的業務增長。這一舉措直接影響到Prosus旗下巴西外賣平台iFood的業務。iFood是Prosus的核心資產之一，目前利潤增長潛力較大，2025財年經調整EBIT(息稅前利潤)利潤率高達27%。美團的進入無疑將加劇巴西外賣市場的競爭。

另外，美團去年10月在中東地區推出Keeta，據諮詢公司Redseer的數據，Keeta僅用4個月時間便佔據沙特外賣市場約10%的訂單份額，進入市場前三。美團計劃在未來幾年內佔據海灣合作委員會(GCC)地區20%的市場份額，預計將帶來15億美元的新增收入，但美團涉足中東市場，也間接威脅到Prosus投資組合中的另一項資產——阿聯酋的外賣平台Talabat，該平台隸屬於Prosus旗下的Delivery Hero SE。

美團：「浣熊食堂」商家訂單量按月升60% 絕不自營

另方面，美團近日在微信公眾號發文指，經過半年多的試運營，「浣熊食堂」品牌7月初正式推出以來，美團和美團外賣App相關關鍵詞的搜索量環比6月已上漲超40倍；浣熊食堂商家整體曝光量上漲164%，訂單量上漲60%。

美團表示，「浣熊食堂」的目標是幫助餐飲外賣以更低成本實現更好運營，同時為餐飲外賣行業探索食品安全高標準管理的路徑。正因如此，美團將定期結合食品安全大數據，對消費者滿意的品牌商家予以獎勵，還將總結這些商家的運營經驗和方法論，向全行業開放共享。美團強調，「我們絕不自營，絕不下場與商家競爭」，只做好基礎設施建設，幫助商家對接所需資源，把流量、品牌、銷量都留給商家，把安心、便捷和品質留給消費者。



據了解，「浣熊食堂」是一家外賣集合店，口號「放心外賣，認準浣熊食堂」。「浣熊食堂」的商家都要通過培訓上崗，菜品現炒現做，每天會有安全衛生檢查。

京東：七鮮小廚日均訂單破千 「菜品合夥人」收6.6萬份報名

京東旗下七鮮小廚7月底在北京東城區開出首店。（黃燕明攝）

另邊廂，京東昨日(30日)在微信公眾號表示，自上周啟動七鮮小廚「菜品合夥人」招募後，短短一周已收到超過6.6萬份報名，將盡快推出「菜品合夥人」全國大賽，並誠邀北京地區有場地資源的夥伴成為經營合夥人。京東並稱，七鮮小廚首店上線一周，日均訂單超1000單，3日復購率高於行業220%，帶動周邊3公里商圈數千家餐廳總體訂單環比增長12%。

京東首家外賣自營店「七鮮小廚」7月20日在北京東城區開業，隨後京東於22日宣布啟動「菜品合夥人」招募計劃，斥10億元人民幣現金為1000道招牌菜尋找合夥人。合夥人僅需提供菜品配方並合作研發，由七鮮小廚承擔現炒製作及品控。

京東稱，過去15年外賣行業從百家爭鳴到一家獨大，食品安全問題頻發，堅守品質的餐廳得不到發展，反而被幽靈外賣擠出市場，深陷「劣幣驅逐良幣」困局，今年其持續創新已推動業界重煥活力，將加速落地「七鮮小廚」合營模式的創新實踐。

里昂料補貼戰未來兩季仍拖累盈利 首選阿里次選美團

里昂近日發表研報指，中國互聯網行業即時服務補貼大戰於第二季升級，京東今年4月起進軍外賣服務並推出高額補貼後，阿里巴巴(09988)及美團先後於6月及7月跟隨，大幅提升對外賣及閃購業務的補貼力度。預計京東及阿里第二季即時零售業務將錄得約100億元人民幣虧損，第三季虧損可能分別增至約130億元人民幣及150億至200億元人民幣，而美團的增量補貼開支預料為阿里的約一半。另預期受到同業競爭影響，美團的每單即時服務利潤將受壓。

里昂認為補貼戰帶來的影響在未來兩個季度仍會對公司盈利表現造成拖累，目前首選阿里，其次美團，看好AI雲領域優勢。

郭家耀：美團或先下試115元 博大市反彈寧揀騰訊

（郭家耀 facebook截圖）

港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀認為，南非股東減持及外賣大戰似乎仍會困擾美團，根據南非股東之前做法，往往一開始減持都會有持續性，變相成為一個沽壓來源，至於外賣大戰，雖已有反內捲政策，但似乎仍未能規範到那些平台，未見其有大幅收斂跡象，始終市場上多了新對手，可能會對其第二、三季業績構成影響。雖然美團股價今日跌逾4%，但相對早前低位仍有些距離，之前也曾跌至115元附近，可能先要下試該處，不需急於吸納。在科技股中，美團明顯較落後，主要因為上述原因，若看好大市之後反彈，未必要揀美團，可考慮其他科技龍頭。

郭家耀續指，無論電商或外賣平台，其服務同質化明顯，唯有靠激烈的價格戰競爭，相對表現較突出只有騰訊(00700)，因騰訊本身有自己的護城河，所以股價持續較強勢，若相信大市調整完後可反彈，寧揀強勢的騰訊，美團及京東都不建議吸納。

美團今日跌4.55%收報121.6元，連跌5日，累計跌幅6.53%，成交117.12億元。其他科技股表現各異，京東跌3.15%報122.9元，阿里巴巴跌1.2%報115.7元，騰訊升0.18%報550元，百度(09888)跌1.05%報84.6元，網易(09999)跌0.39%報204.4元，小米(01810)跌2.92%報53.15元，快手(01024)升6.35%報77元，嗶哩嗶哩(09626)升0.28%報179.5元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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