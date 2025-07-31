  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

美團 | 傳已遭南非股東減持，疊加外賣戰未停歇，美團再插逾4%未宜博反彈？

31/07/2025

　　美團(03690)主要股東南非Prosus早前唱淡美團國際擴張前景，直言不排除減持美團股份，據《彭博》近日報道，Prosus過去兩周已出售約2.5億美元美團股份，且未來可能繼續減持。另方面，儘管中央近期積極「反內捲」，內地外賣大戰卻未有停歇，美團早前推出外賣集合店「浣熊食堂」，疑似回應京東(09618)推出的「七鮮小廚」，兩大平台近日齊公布相關訂單大增，反令市場更擔心，股價連日下跌，其中美團今日(31日)再跌逾4%，仍未可博反彈？

 

傳已遭南非股東減持，疊加外賣戰未停歇，美團再插逾4%未宜博反彈？

（AP圖片）

 

傳遭Prosus減持套現2.5億美元　仍有約40億美元持股


　　據知情人士透露，在美團宣布計劃進軍包括巴西在內的部分Prosus所在的外賣市場後，Prosus已開始減持其持有的美團股份。過去兩周，Prosus已出售了約2.5億美元的美團股票，且可能會繼續減持。報道指，Prosus將把所得款項進行再投資，用於加碼旗下其他電商品牌。


　　截至本周二(29日)，Prosus在美團持有約2.575億股股份，按當日收市價計算，市值約為42億美元，佔比不足5%，故繼續減持亦毋須按例作股權披露。Prosus拒絕就是次出售美團股份置評，但就報道內容表示，Prosus的優先事項是打造自己的生態系統，既樂意保留一些少數股權，也樂於在某些情況下減持部分持倉。

 

美團進軍巴西外賣市場　影響Prosus旗下iFood業務

 

美團發布首款AI編程工具，王興再反對行業內捲，股價仍欲升乏力應如何部署？

（Shutterstock）

　　值得一提，今年5月，美團創始人王興宣布計劃投資10億美元進軍巴西外賣市場，欲在當地建設全國性即時配送網絡。根據與巴西方面的協議，美團旗下外賣品牌Keeta將為當地合作夥伴提供綜合的服務、多樣化的營銷工具和數字化運營工具，支持當地餐飲商戶的業務增長。這一舉措直接影響到Prosus旗下巴西外賣平台iFood的業務。iFood是Prosus的核心資產之一，目前利潤增長潛力較大，2025財年經調整EBIT(息稅前利潤)利潤率高達27%。美團的進入無疑將加劇巴西外賣市場的競爭。

 

　　另外，美團去年10月在中東地區推出Keeta，據諮詢公司Redseer的數據，Keeta僅用4個月時間便佔據沙特外賣市場約10%的訂單份額，進入市場前三。美團計劃在未來幾年內佔據海灣合作委員會(GCC)地區20%的市場份額，預計將帶來15億美元的新增收入，但美團涉足中東市場，也間接威脅到Prosus投資組合中的另一項資產——阿聯酋的外賣平台Talabat，該平台隸屬於Prosus旗下的Delivery Hero SE。

 

美團：「浣熊食堂」商家訂單量按月升60%　絕不自營

 

　　另方面，美團近日在微信公眾號發文指，經過半年多的試運營，「浣熊食堂」品牌7月初正式推出以來，美團和美團外賣App相關關鍵詞的搜索量環比6月已上漲超40倍；浣熊食堂商家整體曝光量上漲164%，訂單量上漲60%。

 

　　美團表示，「浣熊食堂」的目標是幫助餐飲外賣以更低成本實現更好運營，同時為餐飲外賣行業探索食品安全高標準管理的路徑。正因如此，美團將定期結合食品安全大數據，對消費者滿意的品牌商家予以獎勵，還將總結這些商家的運營經驗和方法論，向全行業開放共享。美團強調，「我們絕不自營，絕不下場與商家競爭」，只做好基礎設施建設，幫助商家對接所需資源，把流量、品牌、銷量都留給商家，把安心、便捷和品質留給消費者。


　　據了解，「浣熊食堂」是一家外賣集合店，口號「放心外賣，認準浣熊食堂」。「浣熊食堂」的商家都要通過培訓上崗，菜品現炒現做，每天會有安全衛生檢查。

 

京東：七鮮小廚日均訂單破千　「菜品合夥人」收6.6萬份報名

 

京城近觀｜外賣大戰拚到廚房，京東「七鮮小廚」首店開業

京東旗下七鮮小廚7月底在北京東城區開出首店。（黃燕明攝）

 

　　另邊廂，京東昨日(30日)在微信公眾號表示，自上周啟動七鮮小廚「菜品合夥人」招募後，短短一周已收到超過6.6萬份報名，將盡快推出「菜品合夥人」全國大賽，並誠邀北京地區有場地資源的夥伴成為經營合夥人。京東並稱，七鮮小廚首店上線一周，日均訂單超1000單，3日復購率高於行業220%，帶動周邊3公里商圈數千家餐廳總體訂單環比增長12%。

 

　　京東首家外賣自營店「七鮮小廚」7月20日在北京東城區開業，隨後京東於22日宣布啟動「菜品合夥人」招募計劃，斥10億元人民幣現金為1000道招牌菜尋找合夥人。合夥人僅需提供菜品配方並合作研發，由七鮮小廚承擔現炒製作及品控。

 

　　京東稱，過去15年外賣行業從百家爭鳴到一家獨大，食品安全問題頻發，堅守品質的餐廳得不到發展，反而被幽靈外賣擠出市場，深陷「劣幣驅逐良幣」困局，今年其持續創新已推動業界重煥活力，將加速落地「七鮮小廚」合營模式的創新實踐。

 

里昂料補貼戰未來兩季仍拖累盈利　首選阿里次選美團

 

　　里昂近日發表研報指，中國互聯網行業即時服務補貼大戰於第二季升級，京東今年4月起進軍外賣服務並推出高額補貼後，阿里巴巴(09988)及美團先後於6月及7月跟隨，大幅提升對外賣及閃購業務的補貼力度。預計京東及阿里第二季即時零售業務將錄得約100億元人民幣虧損，第三季虧損可能分別增至約130億元人民幣及150億至200億元人民幣，而美團的增量補貼開支預料為阿里的約一半。另預期受到同業競爭影響，美團的每單即時服務利潤將受壓。

 

　　里昂認為補貼戰帶來的影響在未來兩個季度仍會對公司盈利表現造成拖累，目前首選阿里，其次美團，看好AI雲領域優勢。

 

郭家耀：美團或先下試115元　博大市反彈寧揀騰訊

 

普拉達 | 中期盈利遜預期，大行齊降目標股價插逾一成仍未宜撈？

（郭家耀 facebook截圖）

 

　　港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀認為，南非股東減持及外賣大戰似乎仍會困擾美團，根據南非股東之前做法，往往一開始減持都會有持續性，變相成為一個沽壓來源，至於外賣大戰，雖已有反內捲政策，但似乎仍未能規範到那些平台，未見其有大幅收斂跡象，始終市場上多了新對手，可能會對其第二、三季業績構成影響。雖然美團股價今日跌逾4%，但相對早前低位仍有些距離，之前也曾跌至115元附近，可能先要下試該處，不需急於吸納。在科技股中，美團明顯較落後，主要因為上述原因，若看好大市之後反彈，未必要揀美團，可考慮其他科技龍頭。

 

　　郭家耀續指，無論電商或外賣平台，其服務同質化明顯，唯有靠激烈的價格戰競爭，相對表現較突出只有騰訊(00700)，因騰訊本身有自己的護城河，所以股價持續較強勢，若相信大市調整完後可反彈，寧揀強勢的騰訊，美團及京東都不建議吸納。

 

　　美團今日跌4.55%收報121.6元，連跌5日，累計跌幅6.53%，成交117.12億元。其他科技股表現各異，京東跌3.15%報122.9元，阿里巴巴跌1.2%報115.7元，騰訊升0.18%報550元，百度(09888)跌1.05%報84.6元，網易(09999)跌0.39%報204.4元，小米(01810)跌2.92%報53.15元，快手(01024)升6.35%報77元，嗶哩嗶哩(09626)升0.28%報179.5元。

 

傳已遭南非股東減持，疊加外賣戰未停歇，美團再插逾4%未宜博反彈？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此


其他美團相關新聞：
《京城近觀》外賣大戰拚到廚房，京東「七鮮小廚」首店開業
《異動股》美團低開３％，傳已遭南非股東減持套現２﹒５億美元
美團據報近期遭南非Ｎａｓｐｅｒｓ減持套現共計２﹒５億美元

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00553

南京熊貓電子股份

5.260

異動股

00881

中升控股

13.240

異動股

08313

杰地集團

0.028

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 44,498.28
    +37.00 (+0.083%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,401.44
    +38.54 (+0.606%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 21,354.14
    +224.47 (+1.062%)
精選預託證券 More
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰跌8.015
變動率︰-1.495%
較港股︰-0.43%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰跌35.285
變動率︰-1.555%
較港股︰-0.04%
00001 長和
按盤價(HKD)︰跌50.867
變動率︰-1.669%
較港股︰-1.04%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌54.203
變動率︰-2.952%
較港股︰+0.47%
精選中資美股 More
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升11.010
變動率︰+9.118%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升37.070
變動率︰+5.103%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升23.040
變動率︰+3.411%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升121.081
變動率︰+3.153%
精選美股 More
EBAY
eBay
按盤價(USD)︰升92.010
變動率︰+18.631%
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰升140.550
變動率︰+12.494%
META
Meta Platforms
按盤價(USD)︰升780.650
變動率︰+12.290%
QCOM
高通
按盤價(USD)︰跌149.840
變動率︰-5.797%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 31/07/2025 12:53 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：31/07/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 31/07/2025 12:53 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00553 南京熊貓電子股份
  • 5.260
  • 00881 中升控股
  • 13.240
  • 08313 杰地集團
  • 0.028
  • 01299 友邦保險
  • 73.400
  • 00027 銀河娛樂
  • 38.400
股份推介
  • 00268 金蝶國際
  • 18.300
  • 目標︰$22.00
  • 01972 太古地產
  • 21.100
  • 目標︰$23.00
  • 00728 中國電信
  • 6.050
  • 目標︰--
  • 00981 中芯國際
  • 51.100
  • 目標︰$59.00
  • 09992 泡泡瑪特
  • 246.000
  • 目標︰$300.00
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 96.150
  • 00700 騰訊控股
  • 550.000
  • 00388 香港交易所
  • 427.000
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 53.150
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 115.700
報章貼士
  • 00177 江蘇寧滬高速公路
  • 9.630
  • 目標︰$12.50
  • 00836 華潤電力
  • 19.460
  • 目標︰--
  • 01276 恒瑞醫藥
  • 78.850
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

31/07/2025 08:55  《盤前攻略》聯儲局9月減息路向難料，中概股挫恒指二萬五受考驗

31/07/2025 08:32  【開市Ｇｏ】美儲不減息，美增長強勁，藥明康德績後大抽水

31/07/2025 08:45  藥明康德(2359)績後即配股豪抽水76億，較現價折讓近7%

31/07/2025 08:37  【關稅戰】特朗普取消全球小額包裹關稅豁免，電商下月迎接新衝擊

31/07/2025 07:55  京東向CECONOMY提自願全購要約涉現金作價每股4.6歐元

31/07/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１３１億元，買盈富基金沽老鋪黃金

31/07/2025 09:08  【大行炒Ｄ乜】大行升滙控、寧德目標價，中信里昂削普拉達價三成

31/07/2025 16:39  《財資快訊》美電升報７﹒８４９９，一周拆息較上日微軟１５基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

外匯基金上半年投資收入1944億元，余偉文：下半年投資環境仍非常不明朗新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

渣打：香港商業房地產佔集團整體敞口低於0.5%，很快會提交穩定幣牌照申請新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

日本城母企再澄清全線結業傳聞，「新低價」策略推升營收及毛利率新文章
品味生活
生活
人氣文章

影視娛樂

演出《冰上火花》成功入屋，33歲陽光男孩柯煒林突然宣布確診「肺腺癌第四期」！專科醫生：肺部對痛覺並不敏感，不容易察覺
人氣文章

玩樂 What’s On

置地廣塲The Book Stop期間限定店︰商場消費送好書，出示實體書指定商戶餐飲減$10，捐書再買書九折
人氣文章

玩樂 What’s On

G-DRAGON愛貓主題「ZO&FRIENDS」期間限定店，打卡位及預約購物詳情
DIVA CHANNEL
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

貴金屬是「避風港」？金價屢創新高，銀白色首飾會否成為潮流新寵兒？
人氣文章

Beauty

2025夏日美甲推薦！奶黃油畫風、香甜水果皮、絕美貓眼腮紅，以指尖為炎夏降溫！
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

中大文物館添新翼：墨香舊館新事下看歷史、建築與文化
健康好人生 Health Channel
人氣文章
大便警號｜40歲以上如廁後要養成回頭檢查習慣，4大環境陷阱影響疾病徵兆，專家教你辨識癌症警號
人氣文章
肌肉拉傷或痠痛只差一條線︰判斷關鍵徵狀及PRICE急救技巧 新文章
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/07/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/07/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 01/08/2025 00:53
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 31/07/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話31/07/2025
外匯基金上半年投資收入1944億元，余偉文：下半年投資環境仍非常不明朗
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

從神話到現實：大衛走廊的新西亞野心曝光？

30/07/2025 16:19

大國博弈

特朗普廢了WTO的武功

29/07/2025 14:50

關稅戰

日本加息牽扯全球資金流向

27/07/2025 14:03

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處