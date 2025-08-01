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開市Go | 美新對等關稅生效，蘋果季績強勁，中石化盈利腰斬

01/08/2025

要聞盤點

 

1、美股周四（31日）先升後回，受新一輪關稅政策實施與地緣政治變數拖累，道指大跌330.30點，或0.74%，報44130.98點；標普500指數連續第三個交易日下挫，跌23.51點或0.37%，收報6339.39點；納指則僅微跌7.23點，報21122.45點。中國金龍指數升49點。日經期貨截至上午7時59分跌67點。

 

2、美國財長貝森特表示，美方相信已具備與中國達成貿易協議的條件，但尚未完全完成。

 

3、特朗普政府8月1日生效新關稅措施，並終止海外小額商品免稅規定，引發供應鏈緊張及成本憂慮。

 

4、蘋果第三財季淨利潤按年上升9%至234.34億美元，每股盈利1.57美元，高於市場預期的1.43美元。季內整體營收按年增至近10%至940.36億美元，亦高於市場預期的895.3億美元，是自2022年以來最大季度增幅，其中iPhone銷售按年增13%至445.8億美元，遠高於預期的402億美元。

 

5、彭博消息稱，美國總統特朗普確認將出席10月在吉隆坡舉行的第47屆東盟峰會，屆時中國、日本、韓國及印度領導人亦將出席。

 

6、美國6月核心PCE價格指數同比增長2.8%，創2025年2月以來新高，有「美聯儲傳聲筒」之稱的Nick Timiraos表示，6月核心PCE通脹看起來開始惡化，並不比美聯儲去年開始降息時更好，從某些指標來看甚至更糟。

 

7、國務院總理李強主持國務院常務會議，部署實施個人消費貸款及服務業經營主體貸款貼息政策，降低融資成本，激發市場活力。

 

8、國務院常務會議審議通過《關於深入實施「人工智能+」行動的意見》，推進人工智能商業化應用，加強算力、算法及數據供應。

 

9、國家發改委將於今日上午10時舉行新聞發布會，解讀當前經濟形勢及經濟工作。

 

10、香港第二季度GDP年率初值增長3.1%，高於預期2.8%，季率初值0.4%，顯示經濟增長勢頭持續。

 

11、本港第二季住宅負資產錄得近3.8萬宗，按季跌7%。樓價逐步回溫，業界表示負資產仍有回落空間。

 

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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 01/08/2025 14:15
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