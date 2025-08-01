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i8連貨車拖頭都撞得甩！有理想就能超越物理法則？

01/08/2025

　　內捲內捲，全個神州都喺度內捲。外賣、電商、運輸各行各業都已經係血紅一片嘅紅海市場，當中造車更加係捲中之捲。今個禮拜理想(02015)出架新車i8，售價低過先前被睇淡一線之餘，連條實測片都被人抽秤有造假之嫌！

 

i8連貨車拖頭都撞得甩！有理想就能超越物理法則？

 

　　理想新車同人捲價格不得止，仲要捲「硬度」。早幾日理想出咗條實測片，用架i8嚟同架8噸重嘅拖頭貨車迎面對撼，精彩程度堪比荷李活猛片，有分鏡有剪接，撞埋嗰吓零件四散，個拖頭更加撞到甩頭飛出嚟，條片仲特別用慢鏡重播撞車一刻，精彩到花生都唔記得剝。但就因為太精彩，有唔少人就質疑理想係咪造假，因為理論上私家車撞拖頭，無可能私家車仲完好無缺過重幾個噸位嘅貨櫃車，架i8只係車頭撞凹咗些少，反而拖頭就撞到甩頭，簡直係物理學嘅奇跡！

 

　　事後更加有「黑粉」出片解構點解理想有造假嫌疑。其中最精彩嘅拖頭撞甩，有博主就質疑，一般拖頭車艙同車身一定要固定住，好少一撞就可以好似片入面咁撞甩。有唔少人直接去到被用嚟撞嘅拖頭車製造商東風乘龍個page度，質問佢哋係咪弱不禁風，甚至連架理想都撞唔低，即時引來官方回應話：「被擺了一道，聰明人一眼看出假」，即係已經暗示緊理想造假。

 

　　理想近年來都經常被人背後中傷、單打，早已經「用背脊唱慘歌」，但面對同行直指造假，理想都唔敢駁返轉頭。最新就對質疑作出回應，講明實驗係基於用戶真實交通場景模擬，「全權委託專業的第三方」測試認證，場地、設備同「隨機買的測試卡車」都係機構提供，理想無任何指定，反正就係「呢單嘢唔係我跟開」。

 

　　其實自理想發布新車之後已經連跌三日，今日（1日）差啲連紅底都不保，諗著同人捲硬度，結果反而跌得仲甘。睇嚟理想真係要捲嘅，並唔係架車夠唔夠硬，而係盤數仲夠唔夠硬！請請！

 

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