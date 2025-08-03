港股 | 蕭猷華：恒指8月上望26000點

《套期保值》恒生指數7月表現持續向好，連漲3個月，並創下年內新高，全月升701點。恒指由4月9日的低位19260點，升至7月24日高位25735點，3個多月累升6475點，或34%。大巿累積一定升幅後，上周出現回調屬正常。筆者認為市況向上的格局維持不變。

美國7月就業數據欠佳，非農新增職位增加7.3萬人，遠低於預期；失業率回升至4.2%。聯儲局主席鮑威爾上周並沒受到特朗普的壓力而減息，宣布維持利率不變。不過，因應最新就業數據轉差，利率期貨預期下次會議減息四分之一的機會，由上周的45%急升至90%，美國10年其國債息率也由4.4%急降至4.2%。

當美國就業數據變得不佳時，特朗普指摘鮑威爾沒有降低利率的看法也變得合理。事實上，鮑威爾應該更加具備前瞻性，因為他曾經有反應遲緩的前科，例如在2021年，當時新冠疫情對供應鏈的影響，導致通脹上升，但鮑威爾多次認為通脹只是「暫時性」，結果錯失了減息最佳時機。

大巿累積升幅大，上周回調屬正常，向上格局未變。(Envato)

展望本周，預計恒指走勢呈先低後高，惟下行空間不大，24000點支持力強。8月有機會上望26000點。

信誠證券投資服務董事 蕭猷華

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