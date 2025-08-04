  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

異動精選 | 比亞迪7月銷量走樣股價低開，科網股上揚強勢拉漲港股

04/08/2025

異動精選 | 比亞迪7月銷量走樣股價低開，科網股上揚強勢拉漲港股

 

異動精選 | 比亞迪7月銷量走樣股價低開，科網股上揚強勢拉漲港股

 

【說說心理話】照顧者壓力大 情緒出現問題應找心理醫生！嘉賓：「雖然很貴，但是值得的，他救了我一命！」► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01736

中國育兒網絡

1.130

異動股

08482

萬勵達

0.240

異動股

02020

安踏體育

91.000

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 44,043.31
    +454.73 (+1.043%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,308.61
    +70.60 (+1.132%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 20,957.17
    +307.03 (+1.487%)
精選預託證券 More
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升550.749
變動率︰+3.313%
較港股︰+0.14%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升94.120
變動率︰+3.007%
較港股︰+0.18%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升35.717
變動率︰+1.847%
較港股︰+0.90%
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰升6.044
變動率︰+1.771%
較港股︰-0.26%
精選中資美股 More
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升10.905
變動率︰+2.491%
NTES 網易
按盤價(USD)︰升130.440
變動率︰+2.459%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升34.818
變動率︰+2.045%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升22.335
變動率︰+2.033%
精選美股 More
SHOP
Shopify Inc
按盤價(USD)︰升124.080
變動率︰+4.621%
BNTX
BioNTech SE American Depositary Share
按盤價(USD)︰升111.750
變動率︰+4.109%
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰升129.105
變動率︰+3.259%
META
Meta Platforms
按盤價(USD)︰升770.530
變動率︰+2.736%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/08/2025 11:45 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：04/08/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/08/2025 11:45 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01736 中國育兒網絡
  • 1.130
  • 08482 萬勵達
  • 0.240
  • 02020 安踏體育
  • 91.000
  • 00065 弘海高新資源
  • 0.570
  • 02331 李寧
  • 16.380
股份推介
  • 00268 金蝶國際
  • 18.820
  • 目標︰$22.00
  • 01397 碧瑤綠色集團
  • 0.740
  • 目標︰$0.95
  • 01972 太古地產
  • 20.660
  • 目標︰$23.00
  • 00728 中國電信
  • 5.970
  • 目標︰--
  • 00981 中芯國際
  • 51.500
  • 目標︰$59.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 116.200
  • 00700 騰訊控股
  • 550.000
  • 00388 香港交易所
  • 421.000
  • 00005 滙豐控股
  • 96.400
  • 00941 中國移動
  • 85.500
報章貼士
  • 02360 優品３６０
  • 2.270
  • 目標︰--
  • 06078 海吉亞醫療
  • 16.950
  • 目標︰$18.40
  • 00354 中國軟件國際
  • 5.530
  • 目標︰$6.60
熱炒概念股
即時重點新聞

04/08/2025 17:01  《盤後部署》恒指反彈惟北水淨流出巨，蒙牛純利料跌惟股價見支持

04/08/2025 16:11  傳50億出售深水灣道79號物業，李澤鉅澄清沒有出售計劃

04/08/2025 15:29  比亞迪(01211)據報與印度煤礦大亨合作充電電池業務

04/08/2025 12:44  中移動香港擬10.8億購香港寬頻14.44%股權，成最大股東

04/08/2025 16:03  中電(2)：港數據中心電力需求增長強勁，國際燃料價格持續放緩

04/08/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出近１８１億元，買阿里沽盈富基金

04/08/2025 08:45  【大行炒Ｄ乜】摩通看好滙控見１２２元，大摩上調渣打三成目標價

04/08/2025 16:29  《財資快訊》美電穩報７﹒８４９９，一個月拆息較上日軟１５基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 關鍵礦產對外限供，英偉達芯片出口受阻，人民幣大漲新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

英偉達H20晶片出口中國受阻，晶片股炒上華虹飆逾8%可以點部署？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

仲量聯行：未來資助房屋供應激增，料對私人住宅市場構成壓力新文章
品味生活
生活
人氣文章

港是港非．李慕飛

「牛肉乾」產生不滿情緒，政府忽掉以輕心
人氣文章

玩樂 What’s On

屯馬線CHIIKAWA DAYS主題列車啟航！尖東站聲效閘機及主題列車模型精品
人氣文章

玩樂 What’s On

香港快運限時優惠：福岡／廣島／高松 來回$356起！飛福岡包登機行李連稅只需$1,153 中秋節都有平機票！
DIVA CHANNEL
人氣文章

先行入手．Onki Chan

Jisoo 也愛的 Sporty Chic 風格！寬鬆運動褲 + 極簡上衣，輕鬆穿出慵懶時尚感
人氣文章

Beauty

最強護膚CP？開箱 CHANEL 一號紅山茶花精華噴霧+人氣「世一」精華，來自香奈兒的初老對策！
人氣文章

Beauty

2025夏日美甲推薦！奶黃油畫風、香甜水果皮、絕美貓眼腮紅，以指尖為炎夏降溫！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
東灣S001
人氣文章
慣性流產｜台女星經歷10次流產艱辛求子，罕見病15歲愛子睡夢中離世
人氣文章
71歲凍齡女神趙雅芝突失控爆喊，傳2大原因引發情緒崩潰
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/08/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/08/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 04/08/2025 23:45
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/08/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事04/08/2025
神州經脈 | 關鍵礦產對外限供，英偉達芯片出口受阻，人民幣大漲
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

關稅大限 | FOCUS | 助「特」為虐關稅蓋棺，中國谷內...

04/08/2025 14:36

關稅戰

海南封島挑戰美元

04/08/2025 08:10

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，華僑6個月定存高門檻1.88厘，...

03/08/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處