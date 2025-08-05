開市Go | 美儲官員放鴿，特斯拉在華銷量降，心動料盈利翻兩倍

要聞盤點

1、美股周一（4日）強勢反彈，三大指數全線飆升，道指大漲585點或1.34%，標普500和納指分別攀升1.47%及1.95%。日內回升收復上周五因非農就業數據疲弱，以及特朗普新一輪關稅政策導致的大幅拋售，市場風險偏好回暖。道指收市升585.06點，或1.34%，報44173.64點；標普500指數升91.93點，或1.47%，報6329.94點；納指升403.45點，或1.95%，報21053.58點。中國金龍指數升97點。日經期貨截至上午7時59分下跌130點。

2、美國三藩市聯儲總裁戴利表示，美聯儲接近減息時機，或需進一步降息超過兩次。

3、美國白宮國家經濟委員會主任哈塞特稱，關稅不確定性時期已過，關稅問題將得到解決。

4、特朗普發文批評印度從俄羅斯購買石油並轉售牟利，宣布將大幅提高印度商品關稅。

5、俄羅斯宣布不再遵守陸基中程導彈部署禁令，並指控美國和北約計劃部署類似武器。另外，俄國防部稱，俄軍使用「匕首」高超音速導彈等武器攻擊烏克蘭，造成烏方超過385人傷亡。

6、港元觸發7.85弱方兌換保證，金管局入市買入64.29億港元，銀行體系總結餘將降至724.61億港元。

7、數據顯示內地投資者趁港股回落加碼投資，上周在岸上市ETF淨買額達270億元人民幣，創紀錄新高。

8、特斯拉批准向CEO馬斯克授予約9600萬股限制性股票，總值290億美元，特斯拉股價漲逾2%。另外，特斯拉中國7月銷量67886輛，同比下降8.4%。

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