異動精選 | 特斯拉在華銷量跌拖累比亞迪，傳蘋果下月出新iPhone蘋概股飆
05/08/2025
【你點睇？】特朗普派兩艘核潛艇靠近俄邊界，你認為會否拖慢俄烏停火進程？► 立即投票
更多財經熱話
2025-08-05
2025-08-05
2025-08-05
2025-08-05
2025-08-05
2025-08-05
2025-08-05
2025-08-05
2025-08-05
延伸閱讀
05/08/2025 16:55 《盤後部署》恒指續升北水錄近四個月高單日淨流入，聯想料未升完
05/08/2025 16:23 中國鐵塔：維持全年資本開支指引，根據需求考慮回購及回A上市
05/08/2025 15:03 據報保監局推動險企將投資決策職能從新加坡遷回香港
05/08/2025 16:12 【新股上市】強腦科技傳赴港上市，以13億美元估值洽上市前融資
05/08/2025 17:11 置富產業信託料下半年續租租金跌幅收窄，將積極尋找合適收購項目
05/08/2025 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流入超過２３４億元，買盈富基金沽國泰君安國際
05/08/2025 08:48 【大行炒Ｄ乜】滙證升中港金融股目標，伯恩斯坦升快手削百度目標
05/08/2025 16:28 《財資快訊》美電升報７﹒８５００，一周拆息與上日維持０﹒２％
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/08/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/08/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/08/2025 23:43
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/08/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|中國故事05/08/2025
神州經脈 | 標普服務業PMI回升，京東開折扣超市，股漲匯跌
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N
多櫃台N