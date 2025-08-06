異動精選 |晶泰AI研藥平台獲大額受捧，理想降價削配備挫價
06/08/2025
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2025-08-06
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/08/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/08/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/08/2025 20:43
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/08/2025 16:40
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