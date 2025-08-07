異動精選 |小米新平板未搭自研晶片捱沽 新世界澄清私有化傳聞仍高收一成
07/08/2025
07/08/2025
07/08/2025 17:17 《盤後部署》港股重上兩萬五惟北水再減，小米觸關鍵位但未宜撈底
07/08/2025 16:34 中移動中期純利升5%至842.35億人幣，息增至2.75港元
07/08/2025 15:57 新世界澄清私有化傳聞，指未有任何人士就收購股份要約與公司接觸
07/08/2025 17:33 中芯(00981)第二季純利跌19.5%至1.3億美元
07/08/2025 18:36 中移動(00941)：傳統業務飽和，仍料全年收入穩健增長
07/08/2025 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流入６﹒６１億元，買小米沽盈富基金
07/08/2025 09:02 【大行炒Ｄ乜】高盛上調內銀目標價，眾大行點評小米
07/08/2025 16:35 《財資快訊》美電升報７﹒８４９７，一周拆息與上日尾市持平
|財經熱話07/08/2025
太古：下半年核心市場或持續不明朗，不排除重啟回購
