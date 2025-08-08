盤前攻略 |就業數據惡化美股個別走 恒指料低開爭持二萬五大關

美國截至8月2日止一周的首次申領失業救濟人數增加7000人，至22.6萬人，多過預期的22.2萬人。而截至7月26日止一周的持續申領失業救濟人數升3.8萬人，報197.4萬人，創2011年11月以來新高，高過預期的195萬人，顯示當地勞動市場進一步轉弱。不過，華府對在美國製造晶片的半導體企業給予關稅豁免，帶動美國科技股造好；納指收升73點報21242點，創收市新高。道指跌224點報43968點；標普500指數低收5點，報6340點。

（互聯網圖片）

特朗普周三傍晚宣布，將對進口晶片徵收100%的關稅，但在美國生產的公司獲豁免。英偉達升近0.8%，AMD漲5.7%，台積電升4.8%。蘋果宣布加碼1000億美元投資美國業務，股價升3.2%。特朗普要求英特爾CEO辭職，該股跌3%。

反映中國概念股表現的金龍指數反彈0.95%。阿里巴巴升0.08%，報120.96美元；京東升1.30%，報31.75美元；百度升0.76%，報87.47美元；理想升1.86%，報24.65美元；小鵬升1.81%，報19.62美元；蔚來升1.51%，報4.68美元；哩嗶哩跌1.50%，報22.99美元。

夜期跌過百點，ADR低走

恒指夜期跌156點，報24876，低水206點。ADR個股方面，美團(03690)ADR較港股低0.86%，折合121.0港元；長和(00001)ADR較港股低0.72%，折合50.8港元；騰訊(00700)ADR較港股低0.40%，折合564.7港元；小米(01810)ADR較港股低0.73%，折合51.1港元；港交所(00388)ADR較港股低0.47%，折合429.6港元；滙控(00005)ADR較港股低0.03%，折合98.8港元。





中芯次季純利跌兩成，股價高追風險大





有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時跌45點，報24983，低水98點，預料恒指今早低開數十點，指數繼續在25000點大關上落。

中芯國際(00981)昨日（7日）收市後公布，截至2025年6月30日止第二季，錄得純利1.32億美元，按年跌19.5%。期內收入22.09億美元，按年升16.2%；毛利4.5億元，升69.7%；除稅前溢利1.6億元，跌14.2%。中芯提及今年第三季業績指引，預計收入按季增長5%至7%；毛利率介於18%至20%的範圍內。

中芯第二季度收入按年大增16.2%，但盈利依然倒退兩成，雖然集團預期第三季度按季度升5%至7%，但未見提及對第三季度盈利看好預測，預料市場對於集團第三季度盈利能否止跌回升仍有疑問。該股昨日股價高見54.7元，見接近5個月高位，預料股價現水平有阻力，高追風險大，有興趣買入的投資者不妨等回調再考慮。

