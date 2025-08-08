  • 會員
中遠海運集團據報在長和港口交易中尋求至少20%股份

08/08/2025

　　根據英國《金融時報》引述知情人士指，中遠海運集團正尋求在長和(00001)出售港口資產交易中持有至少20%至30%的股份。

 

　　報道引述消息指，在貝萊德(BlackRock)和地中海航運(MSC)的獨家談判窗口期到期後，中遠要求獲得大量股份。根據正在討論的方案之一，中遠集團將獲得41個港口的股份，但不包括巴拿馬港口。

 

　　長和早前稱，出售港口業務計劃的獨家談判截止日延後，公司指出，儘管於2025年3月4日公布與一財團之間就交易展開的獨家磋商期已屆滿，惟該集團仍與財團成員持續討論，並擬邀請來自中國內地的主要策略投資者加入，成為財團的重要成員。

 

　　另外，外電引述巴拿馬總統Jose Raul Mulino表示，對與長和子公司巴拿馬港口公司磋商新合約持開放態度，但必須是關於整個國家的新港口關係，而不僅是為了巴拿馬港口公司。　 　　

 

　　Mulino指出，巴拿馬不會讓自己的港口被劫持，亦不會允許他人獲利，卻不給國家帶來任何好處，或只是施捨般給予對方認為合適的股東分成。

 

撰文：經濟通採訪組

