中遠海運集團據報在長和港口交易中尋求至少20%股份

根據英國《金融時報》引述知情人士指，中遠海運集團正尋求在長和(00001)出售港口資產交易中持有至少20%至30%的股份。

報道引述消息指，在貝萊德(BlackRock)和地中海航運(MSC)的獨家談判窗口期到期後，中遠要求獲得大量股份。根據正在討論的方案之一，中遠集團將獲得41個港口的股份，但不包括巴拿馬港口。

長和早前稱，出售港口業務計劃的獨家談判截止日延後，公司指出，儘管於2025年3月4日公布與一財團之間就交易展開的獨家磋商期已屆滿，惟該集團仍與財團成員持續討論，並擬邀請來自中國內地的主要策略投資者加入，成為財團的重要成員。

另外，外電引述巴拿馬總統Jose Raul Mulino表示，對與長和子公司巴拿馬港口公司磋商新合約持開放態度，但必須是關於整個國家的新港口關係，而不僅是為了巴拿馬港口公司。

Mulino指出，巴拿馬不會讓自己的港口被劫持，亦不會允許他人獲利，卻不給國家帶來任何好處，或只是施捨般給予對方認為合適的股東分成。

撰文：經濟通採訪組

【你點睇？】特朗普派兩艘核潛艇靠近俄邊界，你認為會否拖慢俄烏停火進程？► 立即投票