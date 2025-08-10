  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

一周部署 | 中國公布重磅經濟數據，美CPI揭示9月減息取向

10/08/2025

　　《一周部署》你需要關注的未來一周財金事件：

 

中國收緊徵社保規定，消費前景再受壓

 

　　中國即將公布7月投資、工業生產、零售消費及房地產等數據，預計投資及消費增速放緩，樓價同比跌幅則在缺乏提振下再度放大。進入8月，美國對主要貿易對手的關稅談判基本結束，而中國處在最高稅率的一檔，此前有傳聞會被解禁的英偉達H20晶片，能否恢復對華進口亦出現變數。中美談判雙方談的部分不多，都希望採取拖字訣，看誰拖得過誰。中國外貿問題難解，靠消費處理剩餘產能變得越來越關鍵，但是釋放中國居民消費潛力（即派錢、補貼等），則有可能影響到地方政府轉移支付的蛋糕，在地方政府財政緊絀的當下，這又似乎成了死結。

 

　　中國最高法院此前了一項關於勞動爭議案件的法律解釋，如果勞工以「公司未依法繳納社會保險費」為由辭職，並向公司索償，法院要支持勞工訴訟，9月1日起施行。這可能代表著小微企業未來也可能要全額繳交社保，不但增加企業經營成本，也可能影響到員工到手的薪資，這對社保基金自然是一大利好，但對於內地整體消費前景則可能又是新一波衝擊。

 

減息火上澆油，通脹數據難潑冷水

 

　　美國將公布上月CPI通脹數據，預計CPI同比增長2.8%稍再升溫，而核心CPI同比增幅預計會破3，按年增長3.0%，而另一方面，美國勞工統計局公布的7月新增就業數據遠遠差於預期，當局甚至還大幅下修了此前兩月的就業數據，美國衰退論隨之又佔領了高地，如果8月美國經濟再沒有起色，美聯儲減息勢在必行。此前國家經濟表現堅挺，美股慶祝上漲，而上周減息預期再起，美股派對未停，真可謂「雙贏就是贏兩次」。

 

　　話說回來，美聯儲主席鮑威爾人未走茶已涼，總統特朗普已展開了浩浩蕩蕩的甄選活動，勢必選出一個最鴿主席；而比鮑威爾更涼的是勞工統計局局長麥肯塔弗，由於就業數據的戲劇性變臉，被特朗普認定是為民主黨辦事而遭炒魷，然而只有經濟出現衰退眉頭美聯儲才有理由減息，麥肯塔弗幫了他一忙卻毫不領情，亦符合其民粹特色。

 

京東受累外賣大戰，每股盈利料暴減

 

　　騰訊將於周三港股收盤後發布第二季財報，華爾街分析師普遍預測該季每股盈利約0.98美元，營收預估約1780 億元人民幣，年增幅約11%。業務結構方面，遊戲與社交增值服務預估增長約11%，廣告業務則有望跳增17%，其AI業務對營收貢獻亦值得關注。大行預料騰訊毛利率較上一季略微下降，但仍優於去年全年水平，第二季將維持穩健成長，但仍須警惕宏觀調控與競爭壓力可能帶來的挑戰。

 

　　京東將於同日公布第二季度財報，業績表現預計比騰訊更加搶鏡，因期內京東殺入外賣平台業務，與美團(03690)及阿里(09988)旗下餓了麼爭個你死我活，廣聘外賣員加上瘋狂補貼，勢必影響盈利表現。大行預計京東每股盈利大幅低於去年同期且下跌約六成，不過預期管理層可能會強調物流效率、補貼政策等仍具成果的策略舉措，不過關鍵在於京東能否超越這些保守預期，為後續季度提供更為樂觀的指引。

 

新世界傳覓得白武士，不要期望太高

 

　　有傳新世界發展(00017)及其控股股東鄭家純家族，正與美國私募股權投資巨頭黑石討論高達25億美元的融資計劃，雙方甚至可能聯手私有化新世界，消息刺激新世界股價一度急漲，但後來新世界澄清未有人接洽討論收購要約。儘管有知名財經外媒背書，但市場對有關傳聞的真實性抱持懷疑態度，首先，雖然目前私有化新世界的作價相當吸引，但是私有化新世界意味著要將千億債務攬上身，這似乎不太划算；其次，如果黑石戰略性投資新世界，則相當於押注香港樓市止跌回升，但我們目前未能感受到樓市復甦跡象，黑石又從何判斷；第三，退一步來講，即使黑石從香港樓市和新世界身上看到投資價值，收購新世界手上的優質資產可能是更合邏輯的選擇。因此，新世界危機未除，無論是外資入股或是私有化，對其千億債務問題也只是杯水車薪，隨著1875億元銀行再融資落地，新世界的未來必定是不斷「拆彈」變賣資產，以免炸及香港經濟。

 

 

一周部署 | 中國公布重磅經濟數據，美CPI揭示9月減息取向

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

 

一周部署 | 中國公布重磅經濟數據，美CPI揭示9月減息取向

 

李偉傑：恒指50天線防守力強 下周留意三項因素

 

【你點睇？】特朗普派兩艘核潛艇靠近俄邊界，你認為會否拖慢俄烏停火進程？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01239

TEAMWAY INTL GP

0.205

異動股

00700

騰訊控股

561.000

異動股

06955

博安生物

18.400

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 44,175.61
    +206.97 (+0.471%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,389.45
    +49.45 (+0.780%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 21,450.02
    +207.33 (+0.976%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升6.727
變動率︰+3.253%
較港股︰-4.58%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升100.023
變動率︰+1.207%
較港股︰+1.86%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌13.533
變動率︰-0.577%
較港股︰-0.42%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰跌94.042
變動率︰-1.964%
較港股︰-0.06%
精選中資美股 More
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰升28.640
變動率︰+2.395%
NTES 網易
按盤價(USD)︰跌128.620
變動率︰-1.757%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌36.370
變動率︰-2.415%
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰跌44.560
變動率︰-2.814%
精選美股 More
AMC
AMC Entertainment Holdings
按盤價(USD)︰升2.930
變動率︰+4.270%
AAPL
蘋果
按盤價(USD)︰升229.350
變動率︰+4.236%
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰跌8.370
變動率︰-4.670%
TWLO
Twilio
按盤價(USD)︰跌98.670
變動率︰-19.381%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 10/08/2025 10:11 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：08/08/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 10/08/2025 10:11 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01239 TEAMWAY INTL GP
  • 0.205
  • 00700 騰訊控股
  • 561.000
  • 06955 博安生物
  • 18.400
  • 00585 意力國際
  • 0.700
  • 01470 富一國際控股
  • 0.106
股份推介
  • 02378 保誠
  • 100.800
  • 目標︰$125.00
  • 02382 舜宇光學科技
  • 76.000
  • 目標︰$83.50
  • 01088 中國神華
  • 36.760
  • 目標︰--
  • 00268 金蝶國際
  • 17.950
  • 目標︰$23.10
  • 01397 碧瑤綠色集團
  • 0.900
  • 目標︰$0.95
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 116.300
  • 00388 香港交易所
  • 427.400
  • 01211 比亞迪股份
  • 111.200
  • 00941 中國移動
  • 86.900
  • 01024 快手－Ｗ
  • 79.150
報章貼士
  • 00941 中國移動
  • 86.900
  • 目標︰--
  • 01088 中國神華
  • 36.760
  • 目標︰$40.00
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 20.120
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

08/08/2025 17:05  《盤後部署》恒指再失兩萬五料續整固，金界控股突破阻力位可上車

08/08/2025 17:13  【地皮截標】地政總署︰屯門海珠路住宅地共接獲8份標書

08/08/2025 12:37  中遠海運集團據報在長和港口交易中尋求至少20%股份

08/08/2025 17:54  【穩定幣】彭博：中國監管部門要求券商等機構減少研討穩定幣

08/08/2025 11:29  據報新世界(00017)與黑石、凱德集團等洽談出售資產

08/08/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入６２﹒７１億元，買阿里沽中芯

08/08/2025 08:49  【大行炒Ｄ乜】中銀升中移動目標逾一成半，中信里昂升太古至增持

08/08/2025 16:29  《財資快訊》美電穩報７﹒８４９８，隔夜拆息微軟至０﹒１５％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 蕭猷華：恒指本周上望25500點新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周部署 | 中國公布重磅經濟數據，美CPI揭示9月減息取向新文章
人氣文章

新聞>生財有道

定期存款 | 一周定存合集，建行亞洲3個月港元定存息最高6.88厘，星展推特選客戶定期回贈新文章
品味生活
生活
人氣文章

基金債券攻略．凌風

「一籃子」的派息基金，收息更靠譜
人氣文章

雷鳴天下．雷鼎鳴

強徵關稅三圖謀，狂人得不償失
人氣文章

影視娛樂

8月熱播劇：宋承憲與舊拍檔主演《金子般我的明星》，全智賢重頭新劇《暴風圈》待播
DIVA CHANNEL
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

人體書法家解構創作過程！體驗前有甚麼需要準備？人體書法和繩縛藝術擦出火花？瑪莉社長：性感定義人人不同！
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《凶器》不設全知讀者視角
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

每天走幾多步最有益？最新研究推翻萬步迷思：走夠7,000步，或可減這7大健康風險！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
29歲女因壓力爆煲確診停經，長期失眠脾氣暴燥，經期異常：情緒對身體的影響新文章
人氣文章
澳洲環境生態保育學習之旅
人氣文章
不吸煙也可能得肺癌！最新研究指出加工食物增加肺癌風險 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/08/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/08/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/08/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/08/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話10/08/2025
港股 | 蕭猷華：恒指本周上望25500點
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

「一籃子」的派息基金，收息更靠譜

08/08/2025 10:19

貨幣攻略

強徵關稅三圖謀，狂人得不償失

08/08/2025 08:10

關稅戰

中美夾擊入窮巷，老仙南海呼風雨

07/08/2025 14:49

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處