一周部署 | 中國公布重磅經濟數據，美CPI揭示9月減息取向

《一周部署》你需要關注的未來一周財金事件：

中國收緊徵社保規定，消費前景再受壓

中國即將公布7月投資、工業生產、零售消費及房地產等數據，預計投資及消費增速放緩，樓價同比跌幅則在缺乏提振下再度放大。進入8月，美國對主要貿易對手的關稅談判基本結束，而中國處在最高稅率的一檔，此前有傳聞會被解禁的英偉達H20晶片，能否恢復對華進口亦出現變數。中美談判雙方談的部分不多，都希望採取拖字訣，看誰拖得過誰。中國外貿問題難解，靠消費處理剩餘產能變得越來越關鍵，但是釋放中國居民消費潛力（即派錢、補貼等），則有可能影響到地方政府轉移支付的蛋糕，在地方政府財政緊絀的當下，這又似乎成了死結。

中國最高法院此前了一項關於勞動爭議案件的法律解釋，如果勞工以「公司未依法繳納社會保險費」為由辭職，並向公司索償，法院要支持勞工訴訟，9月1日起施行。這可能代表著小微企業未來也可能要全額繳交社保，不但增加企業經營成本，也可能影響到員工到手的薪資，這對社保基金自然是一大利好，但對於內地整體消費前景則可能又是新一波衝擊。

減息火上澆油，通脹數據難潑冷水

美國將公布上月CPI通脹數據，預計CPI同比增長2.8%稍再升溫，而核心CPI同比增幅預計會破3，按年增長3.0%，而另一方面，美國勞工統計局公布的7月新增就業數據遠遠差於預期，當局甚至還大幅下修了此前兩月的就業數據，美國衰退論隨之又佔領了高地，如果8月美國經濟再沒有起色，美聯儲減息勢在必行。此前國家經濟表現堅挺，美股慶祝上漲，而上周減息預期再起，美股派對未停，真可謂「雙贏就是贏兩次」。

話說回來，美聯儲主席鮑威爾人未走茶已涼，總統特朗普已展開了浩浩蕩蕩的甄選活動，勢必選出一個最鴿主席；而比鮑威爾更涼的是勞工統計局局長麥肯塔弗，由於就業數據的戲劇性變臉，被特朗普認定是為民主黨辦事而遭炒魷，然而只有經濟出現衰退眉頭美聯儲才有理由減息，麥肯塔弗幫了他一忙卻毫不領情，亦符合其民粹特色。

京東受累外賣大戰，每股盈利料暴減

騰訊將於周三港股收盤後發布第二季財報，華爾街分析師普遍預測該季每股盈利約0.98美元，營收預估約1780 億元人民幣，年增幅約11%。業務結構方面，遊戲與社交增值服務預估增長約11%，廣告業務則有望跳增17%，其AI業務對營收貢獻亦值得關注。大行預料騰訊毛利率較上一季略微下降，但仍優於去年全年水平，第二季將維持穩健成長，但仍須警惕宏觀調控與競爭壓力可能帶來的挑戰。

京東將於同日公布第二季度財報，業績表現預計比騰訊更加搶鏡，因期內京東殺入外賣平台業務，與美團(03690)及阿里(09988)旗下餓了麼爭個你死我活，廣聘外賣員加上瘋狂補貼，勢必影響盈利表現。大行預計京東每股盈利大幅低於去年同期且下跌約六成，不過預期管理層可能會強調物流效率、補貼政策等仍具成果的策略舉措，不過關鍵在於京東能否超越這些保守預期，為後續季度提供更為樂觀的指引。

新世界傳覓得白武士，不要期望太高

有傳新世界發展(00017)及其控股股東鄭家純家族，正與美國私募股權投資巨頭黑石討論高達25億美元的融資計劃，雙方甚至可能聯手私有化新世界，消息刺激新世界股價一度急漲，但後來新世界澄清未有人接洽討論收購要約。儘管有知名財經外媒背書，但市場對有關傳聞的真實性抱持懷疑態度，首先，雖然目前私有化新世界的作價相當吸引，但是私有化新世界意味著要將千億債務攬上身，這似乎不太划算；其次，如果黑石戰略性投資新世界，則相當於押注香港樓市止跌回升，但我們目前未能感受到樓市復甦跡象，黑石又從何判斷；第三，退一步來講，即使黑石從香港樓市和新世界身上看到投資價值，收購新世界手上的優質資產可能是更合邏輯的選擇。因此，新世界危機未除，無論是外資入股或是私有化，對其千億債務問題也只是杯水車薪，隨著1875億元銀行再融資落地，新世界的未來必定是不斷「拆彈」變賣資產，以免炸及香港經濟。

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

李偉傑：恒指50天線防守力強 下周留意三項因素

【你點睇？】特朗普派兩艘核潛艇靠近俄邊界，你認為會否拖慢俄烏停火進程？► 立即投票