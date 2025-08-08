異動精選 |醫藥股普跌，比特幣黃金避險升溫，阿里雲合作帶動匯通達飆漲三成
08/08/2025
【你點睇？】特朗普派兩艘核潛艇靠近俄邊界，你認為會否拖慢俄烏停火進程？► 立即投票
08/08/2025 16:15 恒指跌222點報24858，中芯九倉挫8%，全周仍升351點
08/08/2025 16:09 《本港樓市》中原CCL按周跌1.19%，創47周以來最大跌幅
08/08/2025 12:37 中遠海運集團據報在長和港口交易中尋求至少20%股份
08/08/2025 11:29 據報新世界(00017)與黑石、凱德集團等洽淡出售資產
08/08/2025 11:27 【穩定幣】渣打與香港電訊等成立合營，在港申穩定幣發行人牌照
08/08/2025 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入６﹒６１億元，買小米沽盈富基金
08/08/2025 08:49 【大行炒Ｄ乜】中銀升中移動目標逾一成半，中信里昂升太古至增持
08/08/2025 16:29 《財資快訊》美電穩報７﹒８４９８，隔夜拆息微軟至０﹒１５％
|財經熱話08/08/2025
穩定幣 | 渣打與香港電訊等成立合營，在港申穩定幣發行人牌照
