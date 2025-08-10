  • 會員
港股 | 蕭猷華：恒指本周上望25500點

10/08/2025

　　《套期保值》經過幾個月的反覆和混亂，美國政府的對等關稅上周正式生效，幾乎涵蓋美國所有貿易夥伴。特朗普的措施將使美國平均關稅稅率由去年的2.3%急升至15.2%，是第二次世界大戰以來最高水平。

 

　　特朗普政府的關稅政策，會否引起對經濟的重大變化，未來幾個月自有分曉。然而，隨著關稅生效，美國近日的經濟數據顯示，就業增長經歷自疫情以來最陡的下調。雖然失業率仍然偏低，同時價格尚未上漲，惟這是因為企業在關稅實施前大量補充庫存和承擔大部分成本。

 

　　當然，美國目前的平均關稅稅率上升至15.2%，筆者估計出入口商將承擔這些關稅，因此對消費市場影響有限，美國通脹急劇上升的可能性不大。

 

　　港股方面，恒生指數連漲3個月後，踏入8月，維持強勢，恒指全周上升351點。展望後市，資金積極流入，業績期展開，重磅科網股騰訊(00700)周三（13日）公布業績，有機會超預期，股價短期目標580元，本周恒指上望25500點。

 

信誠證券投資服務董事　蕭猷華

