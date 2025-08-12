  • 會員
盤前攻略 | 關稅寬限期再延長美股照跌 港股大市成交額不宜再跌

12/08/2025

　　美國總統特朗普正式宣布將對中國關稅寬限期再延長90日，但美銀調查顯示有超過九成受訪者認為美國股市估值過高，目前股票價格與盈利能力並不相符，三大指數收低；道指跌200點報43975，納指跌64點報21385，標普跌16點報6373。

 

盤前攻略 | 關稅寬限期再延長美股照跌 港股大市成交額不宜再跌

（互聯網圖片）

 

　　中概股個別發展；阿里巴巴跌1.43%報118.64美元，拼多多跌1.07%報113.04美元，京東跌0.98%報31.18美元，網易升0.20%報128.88美元，理想跌2.90%報24.07美元，小鵬升5.84%報21.38美元，蔚來升1.45%報4.91美元，好未來跌3.23%報11.08美元，新東方升0.04%報45.60美元，禾賽跌1.50%報22.29美元。

 

夜期報跌，ADR跑輸港股

 

　　恒指夜期跌129點報24765。ADR略為跑輸港股；騰訊(00700)ADR較港股低0.43%，折合558.6港元；美團(03690)ADR較港低0.82%，折合118.2港元；友邦(01299)ADR較港股低0.25%，折合73.4港元；滙控(00005)ADR較港股高0.84%，折合100.8港元；小米(01810)ADR較港股低0.95%，折合50.3港元。

 

大市成交額跌至2000億邊緣，再跌恐觸發避險壓力

 

　　恒指近期走勢轉弱，一直未見推動向上動力，加上隔晚美股回吐，目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報24767，跌93點，恒指料跟隨低開近百點。

 

　　昨日恒指日線圖上10天線已下穿20天線，走勢更為不利，同時大市成交縮至2009億元，據以往經驗指數整固期間成交一路下跌將消磨市場耐性，令資金更容易避險離場，故今日大市成交不宜跌至2000億元以下，同時亦要守穩50天線水平約24300，才能繼續支撐大市等待好消息催化。

 

　　參考恒指牛熊證街貨分布，大市整固期間牛熊區變化不大，雙方都正等待大市爆邊，牛熊最重貨區亦維持不變，分別為24300至24399，以及25300至25399。

 

