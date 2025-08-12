丘鈦科技中期多賺1.7倍首派中期息，獲券商大升目標，曾再飆逾半成可否追入？

丘鈦科技(01478)昨日(11日)中午公布業績，上半年盈利按年升近1.7倍至3.1億元人民幣，與早前盈喜料中期溢利升1.5至1.8倍相符，收入則增15%，並上市以來首度派中期息15港仙，昨升逾半成收市。集團績後獲多間券商上調目標價，其中花旗更將目標價翻倍，最新看17.9元，丘鈦今早(12日)曾再飆逾半成高見13.8元，是否仍可追入？

（丘鈦科技網頁截圖）



中期純利按年升1.7倍派息15港仙 收入增15%

丘鈦科技公布，截至2025年6月30日止中期純利3.08億元人民幣，按年升1.68倍；每股基本盈利26分人民幣，首次派發中期息15港仙。集團指，溢利增加主要由於營業收入較同期穩健增長、毛利率按年提升，以及聯營公司新鉅科技的經營業績由虧轉盈。

集團期內收入88.32億元人民幣，按年升15.1%，主要由於集團應用於車載和物聯網(IoT)領域的攝像頭模組的銷售數量增長約47.9%，推動攝像頭模組產品的綜合平均單價增長約27.2%，及指紋識別模組產品的銷售數量增長約59.7%。期內毛利約為6.5億元人民幣，毛利率約為7.4%，按年提升2.2個百分點。

上調兩項業務銷售目標 有信心下半年續實現良好發展



丘鈦科技上調兩項業務發展目標，包括將應用於車載和IoT等非手機領域的攝像頭模組銷量按年增幅上調至不低於60%，原業務發展目標為增長不低於40%；以及指紋識別模組的銷售數量按年增長上調至不低於30%，原業務發展目標為增長不低於20%，其他業務發展目標維持不變。

集團指，董事綜合考慮市場狀況及集團的實際發展和綜合能力，有信心帶領集團於下半年直面挑戰並繼續努力實現良好的發展，努力在本年末實現2021年提出的五年戰略規劃的各項目標。

花旗：業績受強勁物聯網需求推動 升目標價至17.9元

花旗發表研報指，丘鈦科技上半年業績與上月盈喜預期一致，收入按年升15%，毛利率升2.2個百分點至7.4%。管理層上調全年目標，當中非手機領域的攝像頭模組(CCM)出貨量增長目標由不少於40%升至不少於60%，指紋識別模組(FPM)出貨量增長目標由不低於20%升至不低於30%，同時維持潛望鏡出貨目標增長不低於100%，以及32MP+型號出貨佔比達55%的目標。

花旗指，集團上半年非手機CCM佔整體CCM收入23.9%，但出貨量佔比僅為4.2%。另外，某無人機及運動相機客戶貢獻17億元人民幣，約佔期內總收入20%。因此，上半年業績主要受強勁的物聯網需求推動，料勢頭亦可推動2026年盈利增長，基於採購力度持續、新項目量產、有利的平均售價及毛利。該行重申其「買入」評級，目標價由8.8港元上調至17.9港元，另考慮到2025年底可能從出售印度子公司51%股權中獲得約8億元人民幣的一次性收益，將其2025至2027年的淨利潤預測上調180%、75%及90%，至16.1億、12.9億和16.6億元人民幣。

中金：非手機收入增速超預期 升目標價至14.97元



中金稱，丘鈦科技業績處於預告中樞，超出此前預期，主因非手機CCM和FPM銷量高增釋放利潤彈性，同時聯營公司扭虧為盈。由於非手機CCM和FPM銷量及盈利超預期，同時聯營公司業績改善，上調公司2025年及2026年盈利預測44%及41%至7.02億及8.52億元人民幣，維持「跑贏行業」評級，由於非手機收入增速超預期，且中長期成長業務布局全面，上調目標價67%至14.97港元。

招銀國際亦上調丘鈦科技目標價9.8%，從13.21港元升至14.5港元，重申「買入」評級。該行指，公司上半年收入同比增15%，分別超出該行和市場預期5%及8%，淨利潤同比增168%，基本符上月發布盈喜。該行看好丘鈦下半年盈利預測上調的趨勢，相信市場低估其在非手機市場的領導地位和銷售成長勢頭(特別是無人機和360全景相機)。總體而言，持續看好丘鈦科技在非手機業務(無人機/汽車/擴展現實XR)的增長潛力，並預計在美國關稅存在不確定性的背景下，其與印度Dixon Group設立的合資公司將推動攝像頭模組出貨量增長。考慮到2025年上半年更強的平均單價/毛利率表現及非手機業務前景，將2025至2027財年的每股收益預測上調10至12%。

黃瑋傑：股價遠遠跑贏同業兼毛利率仍低 有貨宜先沽一半

（黃瑋傑）



今日《開市Good Morning》節目請來輝立證券董事黃瑋傑，他指丘鈦科技今年以來股價遠遠跑贏其他手機部件股，去年底收報6.38元，至今已升了逾一倍，瑞聲(02018)及舜宇(02382)則遠遠落後。丘鈦上半年收入按年升15.1%至88.31億元人民幣，有雙位數增長，毛利為6.54億元人民幣，毛利率為7.4%，按年提升2.2個百分點，溢利則增近1.7倍，賺了3.08億元人民幣，加上首次派中期息，但與瑞聲及舜宇比較，丘鈦只有單位數毛利率仍偏低，不過也意味還有空間可通過產品結構的調整，如銷售更多高解像度的鏡頭模組，來進一步提升毛利率。



黃瑋傑續指，如果丘鈦毛利率達雙位數會令市場很驚喜，可刺激股價有更大升幅，現時升幅仍算溫和。很多公司公布完業績後都會出現回吐，丘鈦也可能隨時趁好消息出貨，其RSI也已有些頂背馳，若有貨先沽出一半會較安全，餘下一半亦最好定下止賺位鎖定利潤。

丘鈦科技半日升0.54%收報13.13元，連升兩日，累積升幅5.89%，成交1.44億元。其他手機設備股表現各異，舜宇跌0.07%報77元，瑞聲升0.23%報44.2元，比亞迪電子(00285)升4.09%報40.26元，鴻騰(06088)升7.2%報3.87元，高偉電子(01415)升1.91%報29.82元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

