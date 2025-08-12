  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

丘鈦科技中期多賺1.7倍首派中期息，獲券商大升目標，曾再飆逾半成可否追入？

12/08/2025

　　丘鈦科技(01478)昨日(11日)中午公布業績，上半年盈利按年升近1.7倍至3.1億元人民幣，與早前盈喜料中期溢利升1.5至1.8倍相符，收入則增15%，並上市以來首度派中期息15港仙，昨升逾半成收市。集團績後獲多間券商上調目標價，其中花旗更將目標價翻倍，最新看17.9元，丘鈦今早(12日)曾再飆逾半成高見13.8元，是否仍可追入？

 

（丘鈦科技網頁截圖）


中期純利按年升1.7倍派息15港仙　收入增15%

 

　　丘鈦科技公布，截至2025年6月30日止中期純利3.08億元人民幣，按年升1.68倍；每股基本盈利26分人民幣，首次派發中期息15港仙。集團指，溢利增加主要由於營業收入較同期穩健增長、毛利率按年提升，以及聯營公司新鉅科技的經營業績由虧轉盈。

 

　　集團期內收入88.32億元人民幣，按年升15.1%，主要由於集團應用於車載和物聯網(IoT)領域的攝像頭模組的銷售數量增長約47.9%，推動攝像頭模組產品的綜合平均單價增長約27.2%，及指紋識別模組產品的銷售數量增長約59.7%。期內毛利約為6.5億元人民幣，毛利率約為7.4%，按年提升2.2個百分點。

 

上調兩項業務銷售目標　有信心下半年續實現良好發展


　　丘鈦科技上調兩項業務發展目標，包括將應用於車載和IoT等非手機領域的攝像頭模組銷量按年增幅上調至不低於60%，原業務發展目標為增長不低於40%；以及指紋識別模組的銷售數量按年增長上調至不低於30%，原業務發展目標為增長不低於20%，其他業務發展目標維持不變。

 

　　集團指，董事綜合考慮市場狀況及集團的實際發展和綜合能力，有信心帶領集團於下半年直面挑戰並繼續努力實現良好的發展，努力在本年末實現2021年提出的五年戰略規劃的各項目標。

 

花旗：業績受強勁物聯網需求推動　升目標價至17.9元

 

　　花旗發表研報指，丘鈦科技上半年業績與上月盈喜預期一致，收入按年升15%，毛利率升2.2個百分點至7.4%。管理層上調全年目標，當中非手機領域的攝像頭模組(CCM)出貨量增長目標由不少於40%升至不少於60%，指紋識別模組(FPM)出貨量增長目標由不低於20%升至不低於30%，同時維持潛望鏡出貨目標增長不低於100%，以及32MP+型號出貨佔比達55%的目標。

 

　　花旗指，集團上半年非手機CCM佔整體CCM收入23.9%，但出貨量佔比僅為4.2%。另外，某無人機及運動相機客戶貢獻17億元人民幣，約佔期內總收入20%。因此，上半年業績主要受強勁的物聯網需求推動，料勢頭亦可推動2026年盈利增長，基於採購力度持續、新項目量產、有利的平均售價及毛利。該行重申其「買入」評級，目標價由8.8港元上調至17.9港元，另考慮到2025年底可能從出售印度子公司51%股權中獲得約8億元人民幣的一次性收益，將其2025至2027年的淨利潤預測上調180%、75%及90%，至16.1億、12.9億和16.6億元人民幣。

 

中金：非手機收入增速超預期　升目標價至14.97元


　　中金稱，丘鈦科技業績處於預告中樞，超出此前預期，主因非手機CCM和FPM銷量高增釋放利潤彈性，同時聯營公司扭虧為盈。由於非手機CCM和FPM銷量及盈利超預期，同時聯營公司業績改善，上調公司2025年及2026年盈利預測44%及41%至7.02億及8.52億元人民幣，維持「跑贏行業」評級，由於非手機收入增速超預期，且中長期成長業務布局全面，上調目標價67%至14.97港元。

 

　　招銀國際亦上調丘鈦科技目標價9.8%，從13.21港元升至14.5港元，重申「買入」評級。該行指，公司上半年收入同比增15%，分別超出該行和市場預期5%及8%，淨利潤同比增168%，基本符上月發布盈喜。該行看好丘鈦下半年盈利預測上調的趨勢，相信市場低估其在非手機市場的領導地位和銷售成長勢頭(特別是無人機和360全景相機)。總體而言，持續看好丘鈦科技在非手機業務(無人機/汽車/擴展現實XR)的增長潛力，並預計在美國關稅存在不確定性的背景下，其與印度Dixon Group設立的合資公司將推動攝像頭模組出貨量增長。考慮到2025年上半年更強的平均單價/毛利率表現及非手機業務前景，將2025至2027財年的每股收益預測上調10至12%。

 

黃瑋傑：股價遠遠跑贏同業兼毛利率仍低　有貨宜先沽一半

 

丘鈦科技中期多賺1.7倍首派中期息，獲券商大升目標，曾再飆逾半成可否追入？

（黃瑋傑）


　　今日《開市Good Morning》節目請來輝立證券董事黃瑋傑，他指丘鈦科技今年以來股價遠遠跑贏其他手機部件股，去年底收報6.38元，至今已升了逾一倍，瑞聲(02018)及舜宇(02382)則遠遠落後。丘鈦上半年收入按年升15.1%至88.31億元人民幣，有雙位數增長，毛利為6.54億元人民幣，毛利率為7.4%，按年提升2.2個百分點，溢利則增近1.7倍，賺了3.08億元人民幣，加上首次派中期息，但與瑞聲及舜宇比較，丘鈦只有單位數毛利率仍偏低，不過也意味還有空間可通過產品結構的調整，如銷售更多高解像度的鏡頭模組，來進一步提升毛利率。


　　黃瑋傑續指，如果丘鈦毛利率達雙位數會令市場很驚喜，可刺激股價有更大升幅，現時升幅仍算溫和。很多公司公布完業績後都會出現回吐，丘鈦也可能隨時趁好消息出貨，其RSI也已有些頂背馳，若有貨先沽出一半會較安全，餘下一半亦最好定下止賺位鎖定利潤。

 

　　丘鈦科技半日升0.54%收報13.13元，連升兩日，累積升幅5.89%，成交1.44億元。其他手機設備股表現各異，舜宇跌0.07%報77元，瑞聲升0.23%報44.2元，比亞迪電子(00285)升4.09%報40.26元，鴻騰(06088)升7.2%報3.87元，高偉電子(01415)升1.91%報29.82元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此


其他手機設備股相關新聞：
大行報告 | 摩通升濠賭股，花旗看好丘鈦$17.9
《異動股》鋰業股回吐天齊跌逾６％，昨曾推升１８％
《異動股》鴻騰飆逾７％領漲出口股，美國再延長對華關稅寬限期

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00244

先施

0.335

異動股

00966

中國太平

17.860

異動股

00139

小魚盈通

0.025

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00244 先施
  • 0.335
  • 00966 中國太平
  • 17.860
  • 00139 小魚盈通
  • 0.025
  • 01561 聯洋智能控股
  • 0.108
  • 08417 大地教育
  • 0.017
股份推介
  • 00636 KLN
  • 8.510
  • 目標︰$9.30
  • 01478 丘鈦科技
  • 13.540
  • 目標︰$16.00
  • 01979 天寶集團
  • 2.020
  • 目標︰--
  • 02378 保誠
  • 103.000
  • 目標︰$125.00
  • 02382 舜宇光學科技
  • 77.450
  • 目標︰$83.50
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 116.600
  • 01024 快手－Ｗ
  • 71.600
  • 00005 滙豐控股
  • 100.200
  • 00700 騰訊控股
  • 559.500
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 51.700
報章貼士
  • 09896 名創優品
  • 38.680
  • 目標︰$44.00
  • 06682 第四範式
  • 54.800
  • 目標︰$63.00
  • 01065 天津創業環保股份
  • 4.100
  • 目標︰$5.00
熱炒概念股
即時重點新聞

12/08/2025 16:40  《盤後部署》恒指二萬五得而復失，炒穩定幣概念復星國際仍有水位

12/08/2025 17:02  港燈中期純利升近6%至10億元，每股份合訂單位派15.94仙

12/08/2025 16:39  聯通中期純利升5%至144.8億人幣，息增至28.41分人幣

12/08/2025 16:59  【企業盈警】東瀛遊料中期應佔綜合溢利按年跌約82%

12/08/2025 17:42  萬洲中期生物公允價值調整前純利升4.5%，派息20港仙

12/08/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入９４﹒５億元，買盈富基金沽快手

12/08/2025 08:46  【大行炒Ｄ乜】摩通升濠賭股最少兩成，花旗看好丘鈦科技股價翻倍

12/08/2025 16:29  《財資快訊》美電軟報７﹒８４９９，一周拆息與上日維持０﹒３％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

京東(09618)佳寶確認合作，周六將舉行媒體發布會新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中美貿易休戰如期延長，個人消費貸等貼息方案公布新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 美晶片出口再反轉AI股挫晶片股飆，復藥創新葯出海股價升新文章
品味生活
生活
人氣文章

影視娛樂

陳奕迅現焦慮徵狀，演出時按胸口露出辛苦表情與情緒反覆事件簿
人氣文章

小薯茶水間

颱風「楊柳」星期四最接近香港，會有狂風驟雨！「盤古」人工智能：比目前的預測更接近本港
人氣文章

玩樂 What’s On

全國生態日活動︰綠綠賞81.5折換禮品、免費開放濕地公園及嘉道理農場暨植物園、海洋公園限定禮品
DIVA CHANNEL
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

那些年的凍齡女神！42歲陳妍希的保養法則：3個穴位消水腫、自製養生冬瓜茶，體重管理靠這個寶物！
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

人體書法家解構創作過程！體驗前有甚麼需要準備？人體書法和繩縛藝術擦出火花？瑪莉社長：性感定義人人不同！
人氣文章

港女講男．妮洛

婚外情後，為求自保立即翻臉！現實當前，談情說愛都是假的？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
黑雨襲港｜西營盤站出口黑雨水浸大量曱甴湧出水面，目擊者：由腳爬到上頭
人氣文章
全面放鬆及伸展前臂 減低腕屈肌群勞損
人氣文章
葡萄籽｜可以吃的美白精華！抗氧化功效是維他命E的50倍？更可抗老減紋、降血壓、護血管、抗癌
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/08/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/08/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/08/2025 19:28
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/08/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話12/08/2025
京東(09618)佳寶確認合作，周六將舉行媒體發布會
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

特朗普為何對莫迪「恨之入骨」？

12/08/2025 14:28

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，建行亞洲3個月港元定存息最高6....

10/08/2025 10:55

貨幣攻略

強徵關稅三圖謀，狂人得不償失

08/08/2025 08:10

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處