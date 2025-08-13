盤前攻略 | 美股全線升納指標指創新高 中美兩地利好恒指料高開

美國7月通脹受控，市場預期聯儲局9月減息機會進一步升溫，美股三指全線升。美國7月份消費物價指數(CPI)按年升幅維持2.7%，略低市場預期升2.8%，按月增幅從6月的0.3%放慢至0.2%，與估算一致。分析認為美國最新通脹溫和，足以為聯儲局9月減息至少0.25厘開綠燈，甚至有機會減息0.5厘。美國財政部長貝桑甚至稱，聯儲局應該對9月減息0.5厘抱持開放態度。道指收升483點或1.1%，報44458點。標普500指數高收72點或1.1%，報6445點；納指高收296點或1.4%，報21681點，與標普500指數齊創收市新高。

（互聯網圖片）

反映中國概念股表現的金龍指數反彈1.49%。阿里巴巴升3.19%，報122.42美元；京東升3.01%，報32.12美元；百度升2.14%，報87.83美元；理想跌0.33%，報23.99美元；小鵬跌6.08%，報20.08美元；蔚來跌8.96%，報4.47美元；哩嗶哩跌1.17%，報22.86美元；騰訊音樂升11.85%，報25.39美元。

夜期高水過百點，ADR普遍高走

恒指夜期升230點，報25114，高水174點。ADR個股方面，美團(03690)ADR較港股高1.81%，折合121.6港元；長和(00001)ADR較港股低0.41%，折合51.1港元；騰訊(00700)ADR較港股高0.67%，折合563.3港元；小米(01810)ADR較港股高1.01%，折合52.2港元；港交所(00388)ADR較港股高0.80%，折合433.4港元；滙控(00005)ADR較港股高1.77%，折合102.0港元。





中美兩地利好因素推升，恒指升勢料升逾二百點





隔夜美股三大指數升幅超過1%，納指與標普500指數齊創收市新高。加上美國9月減息的預期升溫，為港股注入強心劑。此外，國新辦將於今天上午10時舉行新聞發布會，財政部副部長廖岷與商務部、人行、金監總局有關負責人介紹個人消費貸款貼息政策和服務業經營主體貸款貼息政策有關情況。預料對大市有正面支持作用，不排除受惠的相關股份有炒作。多重利好因素加持下，預料港股今日擺脫近日橫行整固，升勢顯著。

有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時升242點，報25214，高水245點，預料恒指高開約二百點。參考最新牛熊證街貨分布圖，牛熊街貨比例約為64比36。熊證重貨區維持在25300至25399區間，該區總數有1113張對應期指，而25000至25299三個區間合共有1035張，預料該批熊證大部分今日被收回的機會高。

