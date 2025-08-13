  • 會員
騰訊 | 半年多賺16%，次季經調整盈利升10%勝預期

13/08/2025

　　騰訊(00700)公布，截至2025年6月30日止次季非國際財務報告準則盈利630.52億元（人民幣．下同），按年升10%，勝預期。非國際財務報告準則每股基本盈利6.931元。至於次季純利為556.28億元，按年升17%，每股基本盈利6.115元。

 

（截自騰訊官網媒體資料庫）

 

　　期內收入1845億元，升15%，亦勝預期。增值服務業務收入按年增長16%至914億元，其中本土市場遊戲收入404億元，增長17%；國際市場遊戲收入188億元，增長35%；社交網絡收入增長6%至322億元。

 

　　另外，營銷服務業務收入按年增長20%至358億元。金融科技及企業服務業務收入按年增長10%至555億元。

 

　　期內，微信及WeChat的合併月活躍帳戶數14.11億，按年增長3%。QQ的移動終端月活躍帳戶數按年跌7%至5.32億。

 

AI領域持續投入並從中獲益

 

　　騰訊稱，於第二季在AI領域持續投入並從中獲益，當中《王者榮耀》及《和平精英》等長青遊戲向平台化進化並加大了AI的應用；通過升級廣告基礎模型，提升了各個流量平台上的廣告效果，持續推動營銷服務收入的快速增長。公司亦致力於通過賦能微信內更多應用場景，推動AI原生應用元寶的使用量，升級我們混元基礎模型的能力，為用戶及企業帶來更進一步的AI增益。

 

上半年多賺16%，斥365億港元回購

 

　　另上半年非國際財務報告準則盈利1244億元，按年升16%，亦勝預期；非國際財務報告準則每股基本盈利13.667元。純利1034億元，按年亦升16%，每股基本盈利11.367元。

 

　　此外，於今年上半年騰訊於聯交所以總代價約365億港元購回合共8186.7萬股股份。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【你點睇？】美俄峰會即將舉行，你認為特朗普能否促成普京停火？► 立即投票

