盤前攻略 | 憧憬9月大手減息美股續升 恒指看漲挑戰7月高位

美國7月通脹大致受控，加上華府官員不斷施壓，要求聯儲局下月大手減息，環球股市牛氣沖天。日股日經指數連續兩天刷新紀錄，昨日收升1.3%至43274點。美股周三繼續向上，標指及納指再創收市新高，道指漲463點或1.04%，報44922點；標指升0.32%，報6466點；納指反覆倒漲0.14%，報21713點；俗稱「恐慌指數」的VIX波動指數一度回落2.92%，至14.3的去年12月低位。

美銀基金經理調查顯示，印度股市現為最不被看好的亞太股市，30%受訪者稱正在減持，有別於5月調查時，成為最受追捧的區內股市，這反映印度最近被美國額外徵收25%關稅，打擊投資情緒。現時最被看好的區內市場首選日股，其次是內地股市。

反映中國概念股表現的金龍指數抽高2.08%。阿里巴巴升3.63%，報126.86美元；京東升1.21%，報32.51美元；百度升3.69%，報91.07美元；理想升3.79%，報24.90美元；小鵬升0.45%，報20.17美元；蔚來升3.36%，報4.62美元；哩嗶哩升6.60%，報24.37美元。

夜期高水過百點，ADR普遍高走騰訊高見605元

恒指夜期升110點，報25741，高水127點。ADR個股方面，美團(03690)ADR較港股高2.20%，折合127.0港元；長和(00001)ADR較港股低0.61%，折合51.9港元；騰訊(00700)ADR較港股高3.24%，折合605.0港元；小米(01810)ADR較港股高1.06%，折合53.8港元；港交所(00388)ADR較港股高0.66%，折合442.7港元；滙控(00005)ADR較港股高0.48%，折合102.0港元。





騰訊業績ADR見605元，料帶動科技股領漲

恒指昨日（13日）意外大升643點，淡友被殺個措手不及，超過51%熊證約3200張跌入被強制收回範圍，參考最新牛熊證街貨分布圖，牛熊街貨比例約為68比32。熊證總數進一步萎縮至4870張對應期指，重貨區在26000至26099區間，該區亦是最多新增區，總數782張中有507是新增。而在26000點以下的幾個區間，合共有1976張，該區距離恒指昨日收時間最多只有387點，由於今日恒指仍然看漲，部分熊證今日被收回的風險仍然大。至於牛證方面，昨日恒指大漲，部分好友獲利離場，牛證總數比之前一個交易日減少數百張至10319張。





昨日收市後，騰訊(00700)公布，截至2025年6月30日止次季非國際財務報告準則盈利630.52億元人民幣，按年升10%，勝預期。次季純利為556.28億元人民幣，按年升17%。期內收入1845億元人民幣，升15%，亦勝預期。

有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時升222點，報25797，高水184點，預料恒指高開過百點。隔夜騰訊美股折算港股收報605元，料將帶動科技股受追捧，加上外圍炒作美國9月大手減息，預料刺激港股今日繼續上升，恒指很大機會超越7月高位25735。

