異動精選 |騰訊績後高開勝預期，中芯受惠晶片管制傳聞

14/08/2025

異動精選 |騰訊績後高開勝預期，中芯受惠晶片管制傳聞

 

異動精選 |騰訊績後高開勝預期，中芯受惠晶片管制傳聞

 

【說說心理話】陳敏兒經歷丈夫突然病逝，成立「幸福生活協會」，幫助照顧者。舉辦按摩工作坊，讓癌末病人都有幸福的感覺► 即睇

相關資料 - 

異動股

異動股

02225

今海醫療科技

1.800

異動股

02565

派格生物醫藥－Ｂ

24.160

異動股

08547

PACIFIC LEGEND

0.295

  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 44,750.57
    -171.70 (-0.382%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,451.77
    -14.81 (-0.229%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 21,698.51
    -14.63 (-0.067%)
精選預託證券 More
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰跌4.510
變動率︰-1.909%
較港股︰-0.66%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰跌93.873
變動率︰-2.044%
較港股︰-3.42%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌584.316
變動率︰-3.256%
較港股︰-0.96%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.582
變動率︰-4.545%
較港股︰-9.34%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌33.040
變動率︰-2.594%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌23.615
變動率︰-3.098%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌122.660
變動率︰-3.311%
NTES 網易
按盤價(USD)︰跌130.325
變動率︰-3.392%
精選美股 More
SHOP
Shopify Inc
按盤價(USD)︰跌145.570
變動率︰-3.012%
M
Macy's
按盤價(USD)︰跌12.796
變動率︰-3.134%
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰跌11.875
變動率︰-3.298%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰跌25.985
變動率︰-3.366%
異動股
  • 02225 今海醫療科技
  • 1.800
  • 02565 派格生物醫藥－Ｂ
  • 24.160
  • 08547 PACIFIC LEGEND
  • 0.295
  • 08060 國聯通信
  • 0.120
  • 00924 坤集團
  • 0.340
  • 00636 KLN
  • 8.880
  • 目標︰$9.30
  • 01478 丘鈦科技
  • 15.260
  • 目標︰$16.00
  • 01979 天寶集團
  • 2.020
  • 目標︰--
  • 02378 保誠
  • 106.400
  • 目標︰$125.00
  • 02382 舜宇光學科技
  • 79.550
  • 目標︰$83.50
  • 02269 藥明生物
  • 30.820
  • 01024 快手－Ｗ
  • 75.200
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 121.800
  • 00883 中國海洋石油
  • 18.990
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 53.200
  • 01397 碧瑤綠色集團
  • 0.910
  • 目標︰--
  • 00762 中國聯通
  • 10.270
  • 目標︰$12.00
  • 01729 匯聚科技
  • 12.250
  • 目標︰--
即時重點新聞

14/08/2025 17:22  《盤後部署》騰訊登6後回吐拖跌恒指百點，中國儒意收購前景看俏

14/08/2025 16:32  【長和業績】長和(1)中期基本盈利升11%，息增至0.71元

14/08/2025 18:47  【長和業績】長和：港口交易邀內地主要投資者討論，料年內難完成

14/08/2025 16:32  【長實業績】長實中期純利跌26.7%至63億元，息維持39仙

14/08/2025 17:35  京東第二季經調整純利跌49%，新業務經營損失148億人幣

14/08/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入１０﹒３４億元，買國壽沽騰訊

14/08/2025 09:01  【大行炒Ｄ乜】多間大行料騰訊登７００元關，績後長建獲升目標

14/08/2025 16:35  《財資快訊》美電軟報７﹒８４８２，一年拆息較上日微升１０基點

長實半年少賺27%派息持平，馬勵志︰如項目回報吸引有興趣增加在港投資新文章
長和半年基本溢利升11%增派息，港口交易邀內地主要投資者討論，料年內難完成新文章
易經看世界 | 從豫卦看黑雨對香港經濟的啟示：黑雨敲警號？應如何應對？（有片） 新文章
恒大退市 | FOCUS | 從恒大、華南城，看國資救市困局
周潤發為梁朝偉操刀影沙龍，狀態大勇回春，《新紥師兄》演員合體勾起觀眾回憶
釋永信是商業奇才還是禪門敗類？頭骨圓大、面相肉多顴起屬富格，但面大五官小、齒相唇型差貪得無厭
Art & Living

8月劇場地圖：小說改編《擠迫的愛情與生活》、男演員獨腳戲《冚家拆》、《破地獄》韓國篇
雨後皮具保養教室：貂鼠油VS綿羊油分別是甚麼？鞋膏不要用來擦手袋！
社交平台的配對專頁現象：人性化文字介紹，是一次人與人的心靈交流？
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
自製走肉點心系列二：芫荽雙菇腸粉
全面放鬆及伸展前臂 減低腕屈肌群勞損
長實半年少賺27%派息持平，馬勵志︰如項目回報吸引有興趣增加在港投資
美國締造南高加索和約的虛妄

14/08/2025 11:30

大國博弈

定期存款 | 東莞銀行香港子行推10厘港元定存吸客

13/08/2025 12:50

貨幣攻略

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24

關稅戰

