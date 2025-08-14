異動精選 |騰訊績後高開勝預期，中芯受惠晶片管制傳聞
【說說心理話】陳敏兒經歷丈夫突然病逝，成立「幸福生活協會」，幫助照顧者。舉辦按摩工作坊，讓癌末病人都有幸福的感覺► 即睇
14/08/2025 17:22 《盤後部署》騰訊登6後回吐拖跌恒指百點，中國儒意收購前景看俏
14/08/2025 16:32 【長和業績】長和(1)中期基本盈利升11%，息增至0.71元
14/08/2025 18:47 【長和業績】長和：港口交易邀內地主要投資者討論，料年內難完成
14/08/2025 16:32 【長實業績】長實中期純利跌26.7%至63億元，息維持39仙
14/08/2025 17:35 京東第二季經調整純利跌49%，新業務經營損失148億人幣
14/08/2025 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流入１０﹒３４億元，買國壽沽騰訊
14/08/2025 09:01 【大行炒Ｄ乜】多間大行料騰訊登７００元關，績後長建獲升目標
14/08/2025 16:35 《財資快訊》美電軟報７﹒８４８２，一年拆息較上日微升１０基點
