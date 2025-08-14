Demographia︰香港連續15年成全球房屋最難負擔地區

國際公共政策顧問機構Demographia發布2025年《國際房屋負擔能力》報告，評估八個國家（澳洲、加拿大、中國、愛爾蘭、紐西蘭、新加坡、英國、美國）共95個主要市場的住房負擔能力，數據涵蓋2024年第三季度。

報告顯示，香港以樓價收入比率中位數倍數14.4連續15年成為全球最不可負擔的住房市場，其次為悉尼(13.8)、聖何塞(12.1)、溫哥華(11.8)、洛杉磯(11.2)、阿德萊德(10.9)、檀香山(10.8)、舊金山(10.0)、墨爾本(9.7)、聖地牙哥(9.5)、布里斯班(9.3)及大倫敦(9.1)，均被評為「極度不可負擔」。

儘管香港房屋負擔能力仍居榜首，報告指出其情況有所改善。2024年香港中位數倍數從2023年的16.7降至14.4，較2019年疫情前的20.8顯著進步。報告分析，這主要得益於中央政府要求香港改善住房負擔能力及增加住房面積，但香港的住房面積仍屬全球最小之列。為應對挑戰，香港正推進北部都會區及明日大嶼兩大項目，以大幅增加住房供應。

撰文：經濟通採訪組

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇