長實半年少賺27%派息持平，馬勵志︰如項目回報吸引有興趣增加在港投資

長實(01113)公布，今年上半年純利63.02億元，按年跌26.7%；派中期息39仙，按年持平。期內收入253.86億元，按年升15.3%。長實執行委員會及財務委員會委員兼企業業務發展部總經理馬勵志分析員會議上表示，集團業務每年提供可觀現金收入，集團遂有充裕資源從事新投資項目。近日亦見外間報道集團有意競投新項目或參與企業借貸交易。如回報和價格具吸引力，集團有興趣在香港投資更多商業與零售物業或地塊。

長實執行委員會及財務委員會委員兼企業業務發展部總經理馬勵志（右）

李澤鉅︰適時把握環球市場各類機遇

主席李澤鉅未有現身分析員會議，他於業績報告中表示，環球經濟環境越加複雜多變，貿易投資、商業發展及消費者信心之走向，將持續受地緣政治衝突、政策變動及貿易緊張局勢等因素所影響。集團作為跨國企業，核心策略將繼續致力維持其穩固及多元化之投資與資產組合。憑藉其財務實力及低水平資本負債比率之優勢，以及可持續發展之投資策略，集團將一如既往，適時把握環球市場各類機遇，沉穩應對市場風浪與挑戰，繼續推動業務長遠發展，並為股東帶來穩定回報。

上半年物業銷售收入按年上升58.9%

截至今年6月底止上半年，已確認之物業銷售收入為73.66億元，按年上升58.9%，包括已完工項目的住宅銷售-香港油塘親海駅I及內地上海御沁園第5B-2a期和北京逸翠園第2期。

上半年度收益為17.68億元，按年下跌2.9%。上半年度物業銷售收入較去年同期增加，惟銷售收益則減少，主要因為在市況疲弱下，集團為促進各項目的銷售而設立多項折扣優惠，期內收益率因而較低。

期內，香港發展項目親海駅II、Blue Coast及Blue Coast II經已完成。於中期結算日前，集團已將約一半已竣工的親海駅I單位交付予買家。位處啟德跑道區的Victoria Blossom第1期及第2期，集團已獲得其住宅單位預售同意書，將會推出預售。

內地上海御沁園第5B-2a期所有住宅單位的銷售經已於期內完成，而北京逸翠園第2期之住宅單位銷售尚在進行中。新加坡住宅發展項目Perfect Ten，預期於下半年完成。所有單位經已預售，溢利收益將會於物業發展及銷售完成時確認入賬。

土地儲備6700萬平方呎

於中期結算日，集團擁有可開發土地儲備（包括合作發展項目之發展商權益，但不包括農地及已完成物業）約6700萬平方呎，其中600萬平方呎、5800萬平方呎及300萬平方呎分別位於香港、內地及海外。

租務收入按年下跌3.7%

上半年度物業租務收入為30.02億元，按年下跌3.7%。上半年度收益為23.15億元，按年下跌5.2%。上半年度物業租務收入及收益均較去年同期減少，皆因內地上海梅龍鎮廣場及商廈於合營期滿後不再提供租金收入，而香港零售及寫字樓物業租賃持續淡靜。

