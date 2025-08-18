  • 會員
輕鬆護老
美股 | 特朗普加晶片稅，消費者信心下滑，標指及納指微跌

18/08/2025

 

　　密歇根大學8月消費者信心指數，四個月來首次意外下降，消費者通脹預期上升，且特朗普總統突宣布額外加徵晶片關稅。美股上周五（15日）表現分化，道指收盤小幅向上，標準普爾500指數及納指微跌。

 

　　道指收市升34.86點，或0.08%，報44946.12點；標普500指數跌18.74點，或0.29%，報6449.8點；納指跌87.69點，或0.4%，報21622.98點。

　

　　密歇根大學8月消費者信心指數初值跌至58.6，遠低於市場預期的62，亦較7月終值61.7顯著下滑，為四個月來首次意外下降。更令人關注的是，消費者對未來一年通脹預期升至4.9%，五年期通脹預測達3.9%，均較上月上升，反映民眾對物價走勢擔憂加劇。

 

　　市場調整主要受晶片板塊大幅回調拖累。半導體設備商應用材料(US.AMAT)股價暴跌14.1%。英偉達(US.NVDA)下跌0.9%，AMD(US.AMD)跌1.9%，加上美國總統特朗普透露，未來兩周他將對半導體產品出台新關稅政策，稅率可能高達200%至300%，進一步拖累科技股整體表現。

 

　　重磅股方面，特斯拉(US.TSLA)跌1.5%，蘋果(US.AAPL)跌0.5%，谷歌(US.GOOG)升0.5%，Meta(US.META)升0.4%，微軟(US.MSFT)跌0.4%。聯合健康(US.UNH)上季獲巴郡增持，股價收市大升12%。

 

　　市場亦密切關注美俄領導人峰會進展。美國總統特朗普與俄羅斯總統普京於阿拉斯加舉行會談，討論烏克蘭停火議題。特朗普會前暗示若會談順利，可能安排包括烏克蘭總統澤連斯基在內的第二次峰會。

 

美匯指數反覆向下

 

　　美匯指數反覆向下，報97.84，下跌0.36%。美元兌日圓走勢呈現震盪回落格局，一度低見146.74，日內報147.24，跌約0.35%。歐元兌美元日內向上，匯價在1.164至1.170區間整固，日內報1.17，較前一交易日升0.4%。

 

　　國際黃金市場呈震盪上落格局，現貨黃金一度延續溫和升勢至3348美元高位，但隨後受美匯指數反彈而震盪回落，日內報3336美元，微升0.02%。紐約期金承壓回落，報3381美元，下跌0.05%。

 

　　國際原油市場在地緣政治風險與供應面壓力中呈現震盪向下走。紐約期貨報每桶63.96美元，日內跌0.5%；布蘭特期油跌0.2%，至每桶67美元。

 

撰文：經濟通國金組

